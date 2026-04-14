WEC: 100 corridas em modo híbrido para a Toyota
A Toyota Racing celebra um marco histórico nas 6 Horas de Imola, a 19 de abril, prova de abertura do WEC 2026: será a 100.ª corrida da marca no campeonato com propulsão híbrida. A ocasião coincide com a estreia competitiva da nova identidade TOYOTA RACING e do renovado TR010 HYBRID.
Desde o regresso ao WEC em 2012, a Toyota tem competido exclusivamente com tecnologia híbrida, acumulando 13 títulos mundiais, 49 vitórias e cinco triunfos nas 24 Horas de Le Mans. Uma história feita de sucessos, mas também de momentos dramáticos. Sempre presente nesta caminhada que vai para o 100.º capítulo, a vontade de superação e a paixão pelo desporto.
Foram muitos os momentos em que a Toyota viu escapar a vitória por entre os dedos, algumas vezes de forma cruel. Mas, ao contrário de outras marcas, nunca baixou os braços, nunca pensou em sair e se o WEC vive agora um momento e grande vitalidade, também pode agradecer à Toyota por ter mantido firme a sua aposta, mesmo quando quase todos saíram. É por isso a 100.ª corrida na era híbrida de uma marca que já fez muito pelo desporto (não apenas no WEC).
Máquina atualizada para 2026
O TR010 HYBRID atualizado apresenta alterações aerodinâmicas alinhadas com a mais recente linguagem de design dos automóveis de estrada Toyota, uma nova pintura baseada no vermelho corporativo da marca com elementos brancos inspirados no conceito japonês de «vento», e um logótipo comemorativo exclusivo para Imola.
A nível técnico, o carro é equipado por um motor V6 biturbo de 3,5 litros, com combustível 100% renovável e mais de 700 cv, contando com contribuições da DENSO, AISIN, RAYS, ExxonMobil e do novo parceiro AKEBONO nos travões. Os pneus Michelin de 2026 incorporam 50% de materiais reciclados e renováveis, atingindo a temperatura de funcionamento ideal mais rapidamente.
As duas tripulações mantêm-se inalteradas face a 2025: Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries no carro n.º 7, e Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa no n.º 8. A temporada, inicialmente prevista para começar no Qatar em março, arranca agora em Imola após o adiamento dessa prova.
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