Vídeo de comemoração da vitória de Filipe Albuquerque nas 24 de Le Mans

Filipe Albuquerque lançou hoje, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, o vídeo comemorativo da vitória nas emblemáticas 24 de Le Mans.

Um vídeo que teve o seu primeiro episódio o ano passado, quando Filipe Albuquerque passeou com a sua máquina pelas estradas de Coimbra e que terminou dentro da Universidade de Coimbra.



Este ano e aproveitando o seu feito histórico, Filipe Albuquerque regressou às estradas da cidade da cultura e à secular Biblioteca Joanina. O piloto voltou para encontrar o manuscrito que dá as directrizes para chegar à vitória na emblemática prova francesa. O sonho transforma-se em realidade com o feito que viria a conseguir no passado mês de Setembro.

Um vídeo que enaltece as conquistas do piloto português e alia os seus feitos à história e cultura da cidade de Coimbra.

Para Filipe Albuquerque este vídeo: “É uma história com um final feliz. Começa como um sonho: guiar o meu carro nas estradas da minha cidade, depois a busca pelo melhor caminho para chegar ao sucesso e finalmente o sonho tornado realidade: a vitória. Uma cadência interessante que começou há um ano e que acabou recentemente. Penso que o vídeo retrata um pouco do meu percurso mas também da cidade de Coimbra, uma cidade repleta de história e de uma beleza ímpar”.

CLIQUE PARA VER O VÍDEO https://youtu.be/VDtLRvYZjto