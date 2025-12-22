Valentino Rossi deixa o WEC e confirma presença nas 12 Horas de Bathurst

Valentino Rossi, o icónico nove vezes campeão mundial de motociclismo, confirmou a sua participação nas 12 Horas de Bathurst, em fevereiro de 2026, na sequência da sua saída do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). Esta decisão marca um novo rumo na carreira automobilística do piloto italiano.

Saída do WEC e novas orientações

A estrutura da BMW/WRT anunciou que Valentino Rossi não fará parte do seu alinhamento no WEC para 2026, pondo termo à sua presença a tempo inteiro no campeonato mundial de resistência. Esta mudança surge após dois anos de competição intensa, nos quais Rossi se destacou na classe LMGT3.

O percurso no WEC

Desde que se retirou do MotoGP e abraçou as corridas de automóveis a tempo inteiro em 2022, Rossi tem sido uma figura central na equipa WRT. Em 2023, tornou-se piloto oficial da marca alemã e fez a sua estreia no Campeonato do Mundo de Resistência. Ao longo das duas temporadas, ao volante do BMW M4 GT3 da WRT, acumulou vitórias e pódios na categoria, consolidando a sua transição bem-sucedida das duas para as quatro rodas.

O sonho do Hypercar e a realidade

Em novembro de 2024, Rossi teve a oportunidade de testar o BMW M Hybrid V8 (LMDh/Hypercar) no Bahrein, realizando o desejo de pilotar a máquina de topo da resistência. Contudo, este ensaio não se materializou numa participação futura na classe Hypercar do WEC, com a sua saída do campeonato a ser agora oficializada.

Regresso ao GT World Challenge Europe e Bathurst

O cenário mais provável para 2026 aponta para um regresso de Valentino Rossi ao GT World Challenge Europe (GTWCE), um campeonato onde já obteve vitórias. Este regresso permitir-lhe-á um calendário potencialmente menos exigente, conciliando corridas Sprint e Endurance.

O Calendário futuro e as 12 Horas de Bathurst

A primeira prova confirmada para Rossi em 2026 será as prestigiadas 12 Horas de Bathurst, em fevereiro. O piloto italiano voltará a pilotar o BMW #46 da WRT, numa pista que manifestou apreciar particularmente.

Maior envolvimento no MotoGP

Paralelamente aos seus compromissos no automobilismo, Valentino Rossi anunciou a intenção de aumentar a sua presença no paddock de MotoGP durante 2025 e 2026. Esta estratégia visa acompanhar mais de perto a sua equipa VR46 e os pilotos da sua academia, sinalizando um reequilíbrio entre a sua carreira de piloto e o papel de mentor e chefe de equipa.

Em síntese, 2026 configura-se como um ano de “regresso às origens” para Valentino Rossi, focando-se no GT3, através do GTWCE e de grandes clássicas como Bathurst, e de uma maior proximidade com o MotoGP, afastando-se, por enquanto, do sonho de competir na classe Hypercar do WEC.