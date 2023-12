Toyota Gazoo Racing lançou o seu novo filme: ‘Wild Moment’ | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing lançou o seu novo filme de marca intitulado ‘Wild Moment’ que retrata as origens da série de carros desportivos GR, lançada em 2017, remontam à Team Gazoo, que foi lançada em 2007 pelo piloto principal da Toyota, Hiromu Naruse, e pelo então vice-presidente (atual Presidente do Conselho de Administração) Akio Toyoda.

Com a filosofia de desenvolver pessoas e veículos através dos desportos motorizados para criar carros cada vez melhores, a equipa participou nas 24 Horas de Nürburgring, a mais dura de todas as corridas de resistência, e completou a corrida. Em seguida, a Toyota Gazoo Racing, fundada em 2015, continua a sua busca de ‘Making Ever-better Motorsports-bred Cars’, aplicando o conhecimento adquirido e o feedback dos pilotos através da participação em vários desportos motorizados, incluindo o Mundial de Ralis (WRC), o Campeonato Mundial de Resistência (WEC) e o Rali Dakar, para o desenvolvimento dos seus veículos de produção.

Este filme assume o desafio de expressar a filosofia GR através de imagens baseadas no forte desejo do Presidente Toyoda de acelerar ainda mais e continuar a essência da marca GR: “Fabricar carros de desporto motorizado cada vez melhores”. Quatro veículos de desporto motorizado – o GR Yaris Rally1 Hybrid que participou no WRC, o GR010 Hybrid que participou no WEC, o GR DKR Hilux T1+ que participou no Rali Dakar e o GR Supra que participou na corrida de resistência das 24 Horas de Nürburgring – são captados em estado ‘selvagem’, e filmados em câmara super-lenta o mais próximo possível.