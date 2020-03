Toyota Gazoo Racing interessada em correr com o LMh em IMSA

O diretor da equipa Toyota Gazoo Racing, Rob Leupen, diz que tem esperanças de poder ver a plataforma dos Hipercarros (LMh) a competir no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

De recordar que a regulamentação dos Hipercarros é para o WEC e que para a junção dos dois campeonatos foi criada a plataforma LMDh –CLIQUE AQUI.

Em entrevista ao sportscar365.com, Leupen expressou interesse por competir em Daytona e talvez em Petil Le Mans, mas que o foco principal seria sempre o WEC.

“Num futuro próximo gostaria de ir em janeiro às 24h de Daytona ou a Petit Le Mans. Não quero ver só as equipas do IMSA a juntarem-se ao WEC, mas também o contrário.”

“Se tal acontecer, espero que haja regulamentações abertas para os dois campeonatos. Vamos ver se é possível ter um balanço dos carros porque a performance é muito diferente entre as duas séries.”

Leupen também disse que um programa em paralelo com o IMSA poderia ajudar a reduzir custos na produção do Toyota LMh.

“Agora é algo que está nas mãos do ACO, da FIA, do WEC e do IMSA. São eles que têm de decidir. Eu imagino alguém como o Gerard Neveu a sonhar com as 24h de Daytona no WEC.”

“Se a Toyota decidir correr em IMSA eu estou cá para ajudar. Até porque o custo baixaria significativamente porque teríamos mais carros. Mas, precisamos de ter as pessoas e as estratégias de marketing corretas para o mercado norte americano.”

“Por outro lado, os norte americanos precisam de perceber que os LMh são um pouco mais caros que os LMDh. Isto é um carro produzido pela Toyota, não é algo tirado de uma prateleira.”