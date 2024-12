Toyota Gazoo Racing Campeã de Construtores no WEC: até ao derradeiro metro…

A Toyota conquistou o título de Construtores do FIA Hypercar World Endurance após uma emocionante prova decisiva da temporada nas 8 Horas do Bahrein.

Antes da grande final, era a Porsche que estava no topo da classificação, liderando a Toyota por 10 pontos, com a Ferrari mais 17 pontos atrás, mas era o GR010 Hybrid LMH do fabricante japonês o carro ideal para o Circuito Internacional do Bahrein, não tendo sido derrotado no local desde a sua estreia em 2021.

No entanto, no início da prova decisiva do título, havia poucos indícios de que este iria para a Toyota. Sébastien Buemi foi ‘desviado’ da liderança por um carro da classe GT na hora de abertura, mas o piloto suíço fez uma excelente recuperação para perseguir o Porsche 963 #5 líder com Matt Campbell ao volante, realizando a ultrapassagem crucial para recuperar a liderança com menos de 40 minutos do final da corrida.

Este desempenho excecional garantiu à Toyota o quarto título consecutivo do Campeonato do Mundo de Resistência de Hipercarros e o sexto na geral, incluindo dois títulos da era LMP1.

A Toyota terminou a época a bater a Porsche por 190 a 188 em pontos, tendo conseguido vitórias em Imola, com o carro #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, bem como em Interlagos e no Bahrein, com o carro #8 que Buemi partilha com Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

O construtor japonês também assegurou fortes pontos pela vitória no Circuito das Américas (onde a vitória foi conquistada por um carro da AF Corse que não marcou pontos) e pelo segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans, que atribui o dobro dos pontos de uma corrida ‘normal’ de seis horas.

FOTO MPSA/Philippe Nanchino