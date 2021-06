Toyota – 100 histórias de superação | AutoSport

A Toyota veio a Portugal festejar as suas 100 corridas no Endurance, feito festejado com o champanhe da vitória no final das oito horas de Portimão.

A definição de endurance é a forma ideal de mostrar o que a Toyota tem feito ao longo destas 100 corridas – a capacidade de suportar algo difícil, sem ceder. O caminho para o sucesso não foi fácil, mas agora a Toyota é um nome incontornável das corridas de longa duração e de Le Mans.

A caminhada começou oficialmente em 1985, dez anos depois do primeiro motor Toyota ter corrido em Le Mans. Desde então vimos várias vezes a Toyota a lutar pela vitória na mais desejada corrida de endurance mas a sorte pareceu nunca querer nada com os nipónicos. São vários os exemplos como em 1998 quando os dois TS020 tiveram de desistir devido a problemas de transmissão quando estavam na frente ou em 1999 em que um furo impediu uma vitória que parecia cada vez mais próxima, mas que valeu ainda assim o pódio.

Foi com a chegada do WEC nos moldes atuais que vimos a Toyota voltar a aproximar-se da tão desejada vitória em Le Mans mas foi preciso esperar até 2018 para finalmente a Toyota conquistar La Sarthe, algo feito com muito suor e lágrimas. Basta lembrar o episódio de 2016 em que com a vitória no bolso uma falha a três minutos do fim deixou o mundo do desporto motorizado em choque numa das cenas mais dramáticas dos últimos tempos. É preciso uma resiliência e uma capacidade de superação tremendas para recuperar de tantos golpes, mas a sorte acaba por sorrir a quem nunca desiste. Neste momento a Toyota é uma equipa temível e apesar da concorrência ter sido de menor valia desde a saída das gigantes alemãs, as lições foram aprendidas de forma dura, permitiram mudanças duradouras.

A Toyota tem sido “a equipa” no WEC, pois quando todos abandonaram a marca manteve-se manteve o campeonato vivo, foi a primeira a assumir o compromisso do Hypercars e foi a primeira a mostrar o seu carro.

Se uns dizem que a Toyota poderá ter vantagem por ter mais um ano de competição não podemos esquecer que a marca nipónica já mostrou o trabalho enquanto os outros ainda estão a meio ou no final do processo de desenvolvimento. Alastair Moffitt, responsável pela comunicação da Toyota explicou de forma simples os desafios:

“Talvez se encontre características do carro que nos façam dizer ´devemos fazer isto e não devemos fazer aquilo. Estamos a aprender isto de forma aberta com a concorrência a ver ao vivo. Mas desde 2012 temos a experiência do tipo de desafios que enfrentamos, algo que não é tão fácil com uma nova equipa. Somos uma equipa estável que conhece o campeonato e como ter sucesso, o que nos permite focar apenas no essencial para melhorar. Nessa perspetiva, sim a vantagem está do nosso lado, pois os outros terão de aprender lições que já aprendemos.“

Testar em Portimão… com apenas três rodas

A lições aprendidas permitiram à Toyota crescer e melhorar em todos os aspetos:

“Sempre que tivemos uma das muitas desilusões em Le Mans aprendemos algo novo sobre preparação e sobre o que é necessário para vencer e especialmente em 2017, em que entendemos que deveríamos olhar com mais cuidado para os planos B, caso alguma coisa corresse mal. Nesse ano éramos rápidos o suficiente para vencer, mas tivemos incidentes moderados que poderiam ter sido reparados, mas como não pudemos trazer o carro de volta para as boxes a corrida terminou. Em alguns casos se o carro tivesse voltado para as boxes poderíamos ter feito as reparações necessárias e vencer a corrida. O que aprendemos foi planear o máximo possível quando as coisas correm mal. Testamos o carro em Portimão apenas com três rodas, deliberadamente, para entendermos o que acontecia com o carro e para entender o que podemos fazer. Em 2018 entendemos que tínhamos performance para vencer e por isso a mentalidade mudou e fizemos a pergunta ´como é que podemos perder esta corrida´. Cada desaire fez-nos melhor equipa, mais bem preparados e não paramos de aprender o que significa que infelizmente também vamos voltar a falhar e a aprendizagem no desporto motorizada é dolorosa.”

A Toyota festejou 100 corridas com uma vitória. Mas o que mais se realça é o espírito combativo e a força que a equipa encontrou nos momentos maus, que permitiu à equipa vencer três títulos mundiais e vencer três vezes em Le Mans. No endurance, apenas os mais resistentes vencem, uma lição que a Toyota nos deu. Não foram apenas 100 corridas… foram 100 histórias de superação que permitiram vencer. Venha a concorrência para colocar verdadeiramente à prova as lições.