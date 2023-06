Tom Kristensen: Le Mans “é a corrida mais entusiasmante e prestigiante do mundo | AutoSport

Tom Kristensen foi nove vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans e foi nomeado Grand Marshal da edição centenária deste ano da mítica prova francesa, além de ser o comentador especialista do canal Eurosport, que volta a transmitir a prova em Portugal. O AutoSport teve a oportunidade de conversar um pouco com ‘Mr. Le Mans’ antes da prova do próximo fim de semana.

Preparando-se para ir de Paris para Le Mans e começar a absorver a energia da edição do centenário das 24 Horas, Tom Kristensen teve algum tempo para responder às nossas questões.

Numa altura em que algumas disciplinas do automobilismo têm um novo pico de interesse e ganham novos fãs, quisemos saber com o experiente Kristensen se uma corrida com a duração de 24 horas ainda tem espaço para crescer em termos de audiência.

“Sim, absolutamente”, respondeu prontamente Tom Kristensen. “É a corrida mais entusiasmante e prestigiante do mundo, por isso é que vimos os construtores a quererem participar na edição centenária. Mais ou menos a cada 10 anos vemos um maior entusiasmo com Le Mans e hoje em dia está ‘na moda’. E como o mundo tem vindo a evoluir e está atualmente, em teoria, pode-se correr em Le Mans com qualquer tecnologia. Agora são híbridos, mas fala-se muito da possibilidade de virmos a ter hidrogénio, elétricos, etc.. E o peso que o passado da corrida tem é enorme, tocou o coração dos fãs”.

Com uma carreira de piloto fantástica e um enorme historial em Le Mans, o dinamarquês considera que na categoria principal do Campeonato do Mundo de Resistência, a grande favorita à vitória final continua a ser a Toyota, mas chama a atenção para alguns dos adversários. “É interessante ter na mesma grelha Toyota, Peugeot, Ferrari, Cadillac e Porsche. A Toyota parece forte, o BoP [Balance of Performance] mudou antes de Le Mans – depois de vencerem em Sebring, Portimão e Spa – e podem não ter o carro mais rápido, mas serão os favoritos a triunfar. Ferrari e Porsche estarão muito próximas”, acrescentando ainda que “se a Ferrari passar a corrida sem grandes problemas, estará no pódio, sem dúvida. Mas acredito que muitos dos carros tenham problemas durante a corrida, porque estão muito focados na performance… todos querem um carro fiável só após ser muito rápido”.

Aproveitando a deixa sobre a Porsche, quisemos saber se Tom Kristensen acredita que por terem três carros em pista, dois da Porsche Penske Motorsport e um privado da Jota, em comparação com os dois Hypercar da Toyota e Ferrari, os alemães podem ter alguma vantagem teórica. “Não penso que possam desafiar a Toyota e Ferrari em velocidade de ponta, apenas porque optaram por uma abordagem diferente com os LMDh e o carro não é tão ‘sofisticado’ como os Hypercar, mas podem tirar partido de ter três carros. Considero ter sido muito corajoso por parte da Toyota – como já fez noutras alturas no passado – em voltar à corrida com apenas dois carros. Por parte da Porsche podem ter um bom resultado, os dois carros da Penske são muito bem preparados e o carro privado tem uma tripulação muito experiente e a Jota é uma equipa muito bem financiada”.

Os pilotos têm de encarar esta prova como sendo muito diferente de todas as outras, porque durante 24 horas de corrida muito pode acontecer – “esperar o inesperado”, atirou imediatamente Tom Kristensen – mas como conseguem manter o foco naquilo que realmente importa, questionamos o comentador do Eurosport. “Têm que estar decididos a vencer”, disse o dinamarquês. “Isso, combinado com o facto de não querer deixar ficar mal a equipa, deixá-los orgulhosos pelo trabalho que têm durante toda a preparação e a corrida”.

Tom Kristensen volta a colaborar com o Eurosport em Le Mans, comentando as incidências durante a prova francesa. As 24 Horas de Le Mans podem ser seguidas em Portugal através dos canais Eurosport, que transmitem desde os treinos livres até à corrida do próximo fim de semana.

Foto: Eurosport