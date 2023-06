Tom Kristensen: “em Portugal deviam estar muito orgulhosos” de Albuquerque e Félix da Costa | AutoSport

Portugal já teve bons pilotos em pista nas 24 Horas de Le Mans e no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). Recentemente, o ‘peso’ deste pequeno território plantado junto ao Atlântico recai sobre os ombros de Filipe Albuquerque e António Félix da Costa, ambos vencedores da clássica da resistência em LMP2. A qualidade de ambos é inegável e estão entre os melhores pilotos da resistência, com muitas vitórias por onde passam e por isso, António Félix da Costa e Filipe Albuquerque têm um fã especial… o ‘Mr. Le Mans’.

Em conversa com o AutoSport a poucos dias de arrancar a mítica corrida francesa, o agora comentador do Eurosport e Grand Marshal da prova deste ano, Tom Kristensen assegurou que tem estado atento aos dois pilotos lusos.

“Sou uma fã de ambos. São bons rapazes, são bons ‘jogadores’ em equipa e são rápidos, isto quer dizer que pensam na performance de toda a equipa, não entram no carro e pensam neles próprios”, afirmou o antigo piloto e nove vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans. “Ser assim é a chave para ser bem sucedido. São rápidos, constantes e duros, como provaram já muitas vezes ao vencer várias corridas – com o seu compromisso durante a noite ou a quando chuva é muito forte – e em Portugal deviam estar muito orgulhosos destes dois rapazes”.

Para Kristensen, Albuquerque, que estará aos comandos de um dos Oreca LMP2 da United Autosports, e Félix da Costa, que compete este ano na classe principal do WEC com o Porsche 963 privado da Hertz Team JOTA, “serão sempre uma boa adição a qualquer equipa ou carro”.

As 24 Horas de Le Mans podem ser acompanhadas no Eurosport a partir do dia 7 de junho, que transmite os treinos livres, qualificação, hyperpole, ‘warm-up’ e corrida. O canal conta ainda com programas extra onde é feita a análise da ação por Tom Kristensen.