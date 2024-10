Títulos do WEC decidem-se no Bahrein: tudo o que precisa de saber

O WEC, Campeonato do Mundo de Resistência chega ao fim com uma luta pelo título no Bahrein, este fim de semana (31 de outubro a 2 de novembro), com as coroas dos pilotos e dos construtores de hipercarros ainda em disputa.

Após mais de 11.000 km de corridas em quatro continentes ao longo das sete rondas já disputadas, tudo se resume agora a uma prova de oito horas entre o dia e a escuridão no Circuito Internacional do Bahrein (BIC), que já recebeu o WEC em nada menos do que 12 ocasiões anteriores, proporcionando algumas batalhas de cortar a respiração e momentos memoráveis tendo como pano de fundo uma paisagem desértica.

O exigente traçado de 5,412 km e 15 curvas exige muito dos pilotos e dos carros, com 54 mudanças de velocidade por volta e velocidades máximas que se aproximam dos 300 km/h nas quatro longas retas. Cerca de 60 por cento da volta é passada a ‘todo o gás’, com a natureza larga da pista a encorajar manobras de ultrapassagem audaciosas.

A superfície abrasiva do asfalto também é digna de nota, colocando uma grande ênfase na preservação dos pneus, particularmente no atual plantel do WEC, onde até o mais pequeno erro de julgamento pode significar a diferença entre a vitória e uma não pontuação.

Consistência é a chave para o sucesso

Com seis vencedores diferentes nos Hypercar até agora, nesta temporada, a ação tem sido imprevisível, para dizer o mínimo, mas a consistência louvável da Porsche Penske Motorsport – apenas na segunda campanha da aliança germano-americana – vê André Lotterer, Kévin Estre e Laurens Vanthoor chegarem ao final a uma distância muito próxima da glória do campeonato.

A equipa do Porsche 963 #6 é a única que triunfou mais do que uma vez este ano. Aliado a mais três subidas ao pódio, isso leva-os a 35 pontos de vantagem sobre os seus rivais mais próximos na luta pelo título – com 39 ainda em jogo.

Isto significa que, aconteça o que acontecer, precisam apenas de um oitavo lugar este fim de semana para selar o acordo – mas nas corridas de resistência, raramente as coisas são assim tão simples.

“Tendo em conta a classificação do campeonato, poder-se-ia pensar que tudo está resolvido, mas não é de todo o caso!” advertiu Vanthoor. “Parece promissor, mas com uma vez e meia mais pontos atribuídos no Bahrein (devido à maior distância da corrida), há mais 50% de pontos para ganhar, pelo que ainda está tudo em aberto.

“No ano passado, não fomos particularmente fortes no Bahrein, mas já percebemos exatamente porquê. Temos um fim de semana incrivelmente emocionante pela frente e ganhar o campeonato seria um sonho tornado realidade para todos na equipa.”

A situação é um pouco mais equilibrada na tabela de construtores, onde a Porsche lidera a Toyota por dez pontos, com a Ferrari a 17 pontos de distância. É a Toyota Gazoo Racing – vencedora dos últimos cinco títulos do WEC – que ostenta o registo mais impressionante no Bahrein, com uma espantosa taxa de sucesso de 75%, e o atual GR010 Hybrid da equipa japonesa nunca foi batido no BIC.

Este é o tipo de estatísticas que dá confiança à equipa, depois de uma dececionante prestação em casa, em Fuji, que resultou apenas num décimo lugar.

Num ano em que defendeu com sucesso o seu sucesso nas 24 Horas de Le Mans, cortesia de um segundo triunfo consecutivo, a Ferrari AF Corse continua igualmente na luta, com o seu #50 499P pilotado por Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen a 35 pontos da equipa #6 da Porsche e bem ciente de que apenas a vitória neste fim de semana será suficiente.

O trio chegou à tribuna em terceiro lugar no Bahrain há 12 meses, e todos os três são antigos vencedores na pista em competição GT, com Molina a nunca ter terminado fora do pódio.

Disputa por posições em todo o pelotão

Por detrás da luta pelo título, há também uma luta feroz pelo quarto lugar na classificação geral, com pouca escolha entre a Alpine e a BMW, depois de ambas terem obtido os melhores resultados da época no Japão.

A Peugeot e a Cadillac também ainda estão em disputa, com a última a trazer Sébastien Bourdais de volta para o Bahrain, com o tetracampeão de Champ Car a juntar-se à dupla regular Alex Lynn e Earl Bamber. O construtor americano está ansioso por cumprir a promessa que mostrou com a pole position e um desempenho desafiante para o troféu em Fuji.

O segundo lugar na Taça do Mundo FIA para Equipas de Hipercarros também está em jogo, com a Hertz Team JOTA – que cimentou o primeiro lugar em Fuji – a tentar agora fazer uma dobradinha na classificação dos “privados”. O cenário é semelhante na LMGT3, onde a Manthey PureRxcing já selou o acordo com a sua equipa #92, composta por Klaus Bachler, Aliaksandr Malykhin e Joel Sturm, mas há uma luta a seis pelo segundo lugar.

As sessões em pista começarão com os treinos livres na quinta-feira, 31 de outubro, seguidos da qualificação – e da importante Hyperpole – a partir das 16h00 locais (14h00 CET) de sexta-feira, 1 de novembro. A corrida de oito horas terá início às 14:00 horas locais (12:00 CEST) de domingo, 2 de novembro.

No dia seguinte à corrida, os pilotos e as equipas regressarão à pista para o tradicional Teste de Novatos de fim de época, que contará com uma série de alinhamentos intrigantes – incluindo o nove vezes campeão mundial de motociclismo Valentino Rossi no M Hybrid V8 Hypercar da BMW.

FOTOS MPSA/Phillipe Nanchino