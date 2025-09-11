Théo Pourchaire substitui Stoffel Vandoorne como piloto oficial da Peugeot

Théo Pourchaire, aos 22 anos, fará a sua estreia ao volante do Peugeot 9X8 durante as 8 Horas do Barhein de 2025 e será promovido a piloto a tempo inteiro da Team Peugeot TotalEnergies para a época de 2026. O jovem piloto francês substitui Stoffel Vandoorne, cujo contrato termina após as 6 Horas de Fuji, no cockpit do Peugeot 9X8 #94.

Estreia iminente no Barhein e despedida de Stoffel Vandoorne

Após o recente anúncio da contratação de Nick Cassidy (31 anos) para a época de 2026, a Peugeot Sport confirma agora Théo Pourchaire como piloto a tempo inteiro para a mesma temporada. A estreia de Pourchaire nas corridas de resistência ao volante do Peugeot 9X8 #94 ocorrerá a 8 de novembro próximo, nas 8 Horas do Barhein, a última ronda do Campeonato do Mundo de Resistência de 2025, substituindo Stoffel Vandoorne.

Olivier Jansonnie, Diretor Técnico da Peugeot Sport, expressou o seu agradecimento a Vandoorne: “Em nome da Team Peugeot TotalEnergies, gostaria de agradecer ao Stoffel pelo seu profissionalismo, empenho e toda a experiência que partilhou connosco ao longo destes dois anos. Toda a equipa deseja-lhe o melhor para o futuro da sua carreira.” Vandoorne competiu em 13 corridas do FIA WEC aos comandos do Peugeot 9X8, alcançando duas qualificações Hyperpole, a mais recente das quais no circuito belga de Spa-Francorchamps.

Uma trajetória de sucesso rumo aos Hypercar

Théo Pourchaire, que já atuava como piloto de desenvolvimento da equipa, teve o seu primeiro contacto com o Peugeot 9X8 há um ano, durante o Rookie Test do Barém, em novembro de 2024, onde completou 17 voltas ao traçado. O seu desempenho, capacidade analítica e espírito de equipa convenceram a formação a nomeá-lo piloto de desenvolvimento para a temporada de 2025.

Pourchaire, vencedor do Campeonato FIA de Fórmula 2, com experiência na Super Fórmula e na IndyCar, e piloto de reserva na Fórmula 1, tem vindo a demonstrar o seu valor. Desde então, o francês participou em várias sessões de testes privados ao volante do Hypercar da Peugeot, bem como em inúmeras sessões de simulador, em Satory. Já este ano, Pourchaire fez a sua estreia em corridas de resistência, na categoria LMP2, conquistando a pole position em Ímola (na série ELMS) e terminando a sua primeira participação nas 24 Horas de Le Mans no 8.º lugar dessa categoria.

“O Théo continua o seu processo de aprendizagem com o 9X8, sendo que esta corrida representa um passo lógico na sua integração no programa Hypercar”, sublinhou Olivier Jansonnie. “Após uma temporada forte na ELMS e uma progressão constante, o Théo demonstrou que possui as qualidades necessárias para competir ao mais alto nível nas corridas de resistência. Adaptou-se rapidamente à disciplina e o seu empenho desde o início do projeto tem sido notável. A sua estreia no WEC, no Barém, encaixa naturalmente na sua trajetória ao lado da equipa. Temos total confiança nas suas capacidades de resposta às exigências do Campeonato do Mundo. Esta oportunidade está em linha com o nosso desejo de nos prepararmos para o futuro, integrando, gradualmente, jovens talentos com elevado potencial.”

Théo Pourchaire expressou a sua satisfação: “Estou muito feliz. Obrigado à Team Peugeot TotalEnergies por tornar realidade o meu sonho de me tornar um piloto profissional e obrigado a todos que me apoiaram. Tenho orgulho em representar a Peugeot, uma marca com uma grande história no automobilismo, vencedora das 24 Horas de Le Mans. Mal posso esperar por estar à partida dessa corrida lendária na categoria principal, ao volante do Peugeot 9X8. Estou muito feliz por fazer a minha estreia em competição no Barém, ao lado do Loïc e do Malthe, numa pista de que gosto muito e onde já tive grande sucesso na Fórmula 2 e no karting.”

A visão da Peugeot Sport: apostar em jovens talentos

Jean-Marc Finot, Vice-Presidente da Stellantis Motorsport, reforçou a filosofia da marca: “Na Peugeot sempre demos grande importância ao apoio aos jovens pilotos. Após um período de integração como piloto de desenvolvimento, a nomeação do Théo Pourchaire como piloto a tempo inteiro no nosso programa Hypercar reflete o nosso compromisso em construir o futuro com talentos promissores, treinados para responder às exigências das corridas de resistência. Esta filosofia está profundamente enraizada no ADN da marca: desenvolver competências, transmitir a nossa experiência e dar aos jovens pilotos os meios para alcançarem o mais alto nível de desempenho.”

A aposta em Pourchaire, aliada à recente contratação de Cassidy, demonstra a estratégia da Peugeot Sport em reforçar a sua equipa de Hypercar com talentos emergentes e estabelecidos, visando o sucesso nas futuras temporadas do Campeonato do Mundo de Resistência.