Tensões no Mar Vermelho obrigam WEC a adiar Prólogo | AutoSport

Os testes coletivos de pré-temporada – Prólogo – do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) vai começar mais tarde do que o previsto, uma vez que se registaram atrasos “significativos” no transporte marítimo que é efetuado através do Canal do Suez com passagem pelo Mar Vermelho.

O Prólogo de dois dias deveria ter lugar este fim de semana, entre o dia de sábado (24 de fevereiro) e domingo (25 de fevereiro), mas foi reagendado para segunda-feira (26 de fevereiro) até terça-feira (27 de fevereiro).

Em comunicado, a organização do WEC explicou que “a alteração do horário resulta da atual situação geopolítica, em que as companhias de navegação regulares registaram atrasos significativos no Canal do Suez e no Mar Vermelho. Consequentemente, parte da carga marítima sofreu atrasos na chegada ao Circuito Internacional de Lusail em Doha, Catar”. Em resultado disso, e para permitir tempo de preparação suficiente às equipas, foi tomada a decisão de adiar o início do Prólogo.

No entanto, não haverá qualquer alteração ao calendário da prova de abertura da temporada, os 1812 km do Catar, no fim de semana seguinte.

As recentes tensões vividas naquela parte do Mundo já tinham sido tema abordado na Fórmula 1, que também inicia a temporada com provas no Barém e Arábia Saudita.

Foto: Joao Filipe / DPPI