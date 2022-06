Team Peugeot apresenta em Le Mans as formações de pilotos do 9X8 | AutoSport

A partir de hoje (quarta-feira, dia 8 de junho), o novo Peugeot 9X8 Hypercar estará em exposição para os fãs de desportos motorizados no âmbito das 24 Horas de Le Mans de 2022. Em complemento, o Team Peugeot TotalEnergies confirmou os pilotos que irão partilhar as duas viaturas, quando o 9X8 fizer a sua estreia em Monza, no próximo dia 10 de julho.

Serão dois os PEUGEOT 9X8 que, pela primeira vez, irão integrar uma lista de inscritos do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC), as 6 Horas de Monza (dia 10 de julho), quarta ronda da temporada de 2022.

Dois 9X8 Hypercar híbridos elétricos irão participar na corrida italiana, conduzidos pelas seguintes formações de pilotos:

93: Paul Di Resta – Mikkel Jensen – Jean-Éric Vergne

94: James Rossiter – Gustavo Menezes – Loïc Duval

Olivier Jansonnie, Diretor Técnico, Programa WEC, PEUGEOT Sport:

“Concluímos a escolha das nossas duas formações para a corrida de estreia do 9X8, em Monza, após múltiplas sessões de teste e uma análise meticulosa de dados, estilos de condução e relações individuais. Ao longo do projeto e desenvolvimento do carro, a experiência, os inputs técnicos e o espírito de equipa trazidos para a mesa por todos os nossos pilotos foram absolutamente essenciais.”