Stoffel Vandoorne: “Não esperava gostar tanto de endurance”

Stoffel Vandoorne correu no ALMS com a JOTA e conseguiu bons resultados. O piloto da Mercedes na Fórmula E admite que gosta cada vez mais das corridas de longa duração.

Vandoorne já teve uma experiência no topo do endurance quando correu de LMP1 , mas está agora de volta para fazer o ALMS, onde já conseguiu bons resultados com Tom Blomqvist e Sean Gelael. O objetivo é prepara a época do WEC, onde esta tripla irá competir:

“O Dubai marcou a minha estreia no LMP2”, disse Vandoorne ao Endurance-Info. “A minha única experiência num protótipo remonta a 2019 na BR1 em Spa e Le Mans, onde tudo correu bem. O Oreca 07 é bastante semelhante embora seja mais lento e menos potente. Pilotar aqui permite-me preparar-me para o WEC. Há um campeonato a ganhar, mas também nos dá uma oportunidade de ganhar experiência em LMP2”.

“A Jota abordou-me em Setembro passado para competir no WEC. O objetivo era combinar os LMP2 e a Fórmula E. Com a classe LMDh prestes a começar, é uma boa altura para eu pilotar um protótipo”.

Terceiro em 2019 Le Mans 24 Horas com Mikhail Aleshin e Vitaly Petrov, Stoffel Vandoorne quer voltar a Le Mans: “Gostei da experiência e a vontade de voltar era clara. No entanto, queria voltar para uma equipa que me permitisse fazer algo de bom, uma equipa muito boa. Em 2020, a Jota já andava com pneus Goodyear, ao contrário dos outros que andavam com pneus Michelin. Espero que isto nos dê uma pequena vantagem”.

“Temos uma boa carta para jogar com Sean”, disse o belga. “Ele é um Silver muito bom e o nosso pacote é muito bom. Para ser honesto, não esperava gostar tanto de Endurance. Gostei muito e é por isso que estou aqui.

“Claro que é diferente do que estou habituado. Partilhar o carro é estranho, mas temos de confiar completamente no seu companheiro de equipa. Faz parte do jogo. Em Endurance, o compromisso é muito importante”.