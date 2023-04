Spa-Francorchamps renova contrato com WEC e ELMS | AutoSport

O Le Mans Endurance Management (LMEM) renovou o contrato com o Circuito de Spa-Francorchamps, mantendo o circuito belga no calendário do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA e do European Le Mans Series por mais cinco anos.

O anúncio foi feito durante a inauguração oficial da nova bancada ‘Endurance’ do circuito, no primeiro dia da terceira ronda do WEC, as 6 Horas de Spa-Francorchamps. O traçado belga tem recebido o WEC desde o início do campeonato em 2012, servindo como o ensaio geral das 24 Horas de Le Mans, e do ELMS desde 2016.

Frédéric Lequien, diretor executivo do LMEM disse: “A estabilidade nos nossos campeonatos é extremamente importante e continuar a nossa relação com Spa-Francorchamps é uma grande honra. O circuito tem sido uma presença regular nos calendários do WEC e do ELMS há muitos anos e proporciona às equipas e aos fãs excelentes corridas e instalações de classe mundial. Não há como negar que é um dos locais preferidos dos pilotos e a pista é verdadeiramente única, proporcionando sempre ação emocionante. Assistimos a algumas corridas incríveis no WEC e no ELMS ao longo dos anos e, graças à equipa do Circuito de Spa-Francorchamps, podemos agora esperar por muitas mais”.

Há muitas dúvidas se o circuito de Spa-Francorchamps continuará a receber o campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas na resistência já não há qualquer dúvida que se trata de um traçado muito importante, mantendo-se nos calendários do mundial e do europeu pelo menos por mais 5 anos.

Foto: Philippe Nanchino