Signatech Alpine vai subir para a classe de topo do FIA WEC

A Signatech Alpine deve chegar à categoria máxima do Campeonato do Mundo de Resisitência (FIA WEC) em 2021 e segundo o AutoHebdo a equipa deve usar uns dos chassis da Rebellion, com a equipa suíça a ter anunciado no início do ano que não vai estar presente na próxima temporada do WEC.

É provável que seja o único carro LMP1 atual da grelha a transitar para o próximo ano, a menos que a Ginetta consiga encontrar um cliente disposto a continuar a operar o G60-LT-P1 para além do final desta temporada.

A subida da Signatech Alpine para a classe de topo do FIA WEC traz mais um impulso a uma categoria que até agora tem apenas a Toyota, a Glickenhaus e a ByKolles.