Sergio Perez com a Ferrari no WEC?

Depois de se ter ficado a saber que na sequência da saída de Sergio Perez da Red Bull, o mexicano ainda fará alguns trabalhos com a equipa em 2025, nomeadamente alguns eventos de exibição, hoje ficou a saber-se que Pérez pode dar sequência à sua carreira no Mundial de Resistência, com a Ferrari.

Sabe-se agora que Perez deixou a Red Bull imediatamente, apesar de ter contrato até 2026, mas a decisão leva também a rumores em forma de um possível regresso às pistas com a Ferrari no WEC.

Recorde-se que Perez fez parte da Academia de Pilotos da Ferrari no final de 2010, o que o ajudou a estrear-se na F1 pela Sauber. Pelos vistos, podem existir negociações para que ele corra pela Ferrari no Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Segundo o jornal a Marca, Perez disputaria apenas quatro corridas do WEC em 2025, incluindo as 24 Horas de Le Mans, mas a informação é estranha já que a Ferrari já anunciou a sua formação completa para o WEC de 2025, na forma das duplas Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen (#50) e James Calado/Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi (#51). A equipa cliente da Ferrari, AF Corse, também definiu os seus pilotos para 2025 (Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson) pelo que para contratar Perez, a Ferrari precisaria fazer mudanças significativas no seu programa. Seja como for, é esperar para ver…