Sébastien Ogier quer regressar às 24 Horas de Le Mans
Sébastien Ogier tem a intenção de voltar às 24 Horas de Le Mans. Depois de ter corrido em 2022 na categoria LMP2 do WEC, com a equipa Richard Mille Racing Team (Oreca 07), ao lado de Charles Milesi e Lilou Wadoux, o francês participou em apenas três corridas (Sebring, Spa e Le Mans) antes de decidir regressar com mais foco ao WRC.
Apesar da curta passagem pelo endurance, Ogier descreve Le Mans como uma experiência “fantástica e única”, esperando que não tenha sido a sua última vez na prova, e refere Le Mans porque achou que partilhar o carro em corridas de 6 horas, o tempo de condução era insuficiente para alguém com pouca experiência em circuitos.
Depois de já ter garantido que vai realizar 10 provas em 2026, as 24 Horas de Le Mans, não colidem com o calendário do WRC, pelo que o regresso, eventualmente na categoria principal (Hypercar) com a Toyota é visto como possível, embora para já não existam quaisquer planos concretos de momento, tal como referiu à AutoHebdo.
