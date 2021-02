Sébastien Ogier: Futuro em Le Mans?

Já se sabe que para Sébastien Ogier esta será a sua derradeira temporada no WRC, mas como sabemos, não será a ‘reforma’ do francês no desporto motorizado, já que, tal como sucedeu com o seu compatriota Sébastien Loeb, há muita vida para lá do WRC e pelos vistos um dos caminhos pode ser o Extreme E, mas não só, pois Ogier pode estar a preparar-se para rumar a Le Mans: “Este é para mim último ano no Mundial de Ralis, pelo menos o último a tempo inteiro pois posso voltar a fazer uma ou outra prova” começou por dizer Ogier que talvez fique envolvido com a Toyota, pois não descura Le Mans: “Eu gosto de corridas, e penso que não é segredo que tenho estado interessado no que a Toyota tem feito com o Mundial de Endurance e em Le Mans. Adoraria continuar envolvido com a Toyota, talvez testar o carro e ver o que é possível”, disse Ogier à Motorsport Magazine, que pode seguir o mesmo caminho de Loeb que esteve perto de vencer Le Mans em 2005 e 2006. A Toyota já apresentou o seu hipercarro, e Ogier, que já correu nas pistas no DTM, GT, Porsche Carrera Cup, fez um teste de Fórmula 1, pode também tentar seguir esse caminho.