Rui Andrade e TF Sport: sequência triunfal com pódios consecutivos no WEC e ELMS

O piloto angolano Rui Andrade prosseguiu a sua notável fase de forma, ao garantir um impressionante segundo lugar na prova de 6 Horas de São Paulo do Mundial de Resistência.

Este é o segundo pódio consecutivo para o piloto angolano e a equipa TF Sport no WEC, somando-se a uma sequência de três pódios em apenas três corridas nas principais competições de resistência, consolidando a sua posição no cenário internacional do automobilismo.

during the Rolex 6 Hours of Sao Paulo 2025, 5th round of the 2025 FIA World Endurance Championship, from July 11 to 13, 2025 on the Interlagos Circuit in Sao Paulo, Brazil – Photo Marius Hecker / DPPI

Após um brilhante terceiro lugar nas emblemáticas 24 Horas de Le Mans e uma vitória categórica nas 4 Horas de Imola do European Le Mans Series (ELMS), alcançada apenas uma semana antes, Rui Andrade chegou ao Brasil no auge da sua forma desportiva. A sua performance em São Paulo sublinhou não só o seu talento individual, mas também a crescente sinergia com os seus colegas de equipa, Tom Van Rompuy e Charlie Eastwood, ao volante do Corvette #81 da TF Sport.

A jornada em São Paulo não começou de forma fácil. Uma sessão de qualificação desafiante colocou o Corvette #81 na décima posição da grelha de partida. No entanto, a determinação da equipa foi evidente desde o início. Tom Van Rompuy foi o responsável pelo arranque, completando um turno inicial sólido e estratégico, que permitiu entregar o carro a Rui Andrade na oitava posição, mantendo a equipa na luta pelas posições cimeiras.

Ao assumir o volante, o piloto angolano não hesitou em lançar-se ao ataque. Rui protagonizou uma série de ultrapassagens espetaculares, demonstrando a sua perícia e audácia. Destacou-se uma manobra decisiva sobre o BMW #46 na Curva 1, seguida de uma ultrapassagem limpa ao Corvette irmão da TF Sport, que o catapultou rapidamente para a quinta posição. Esta demonstração de agressividade controlada foi crucial para a recuperação da equipa.

Com apenas duas horas de prova pela frente, Andrade entregou o carro a Charlie Eastwood. O piloto britânico manteve o ritmo e a pressão, prosseguindo a investida rumo às posições cimeiras com uma condução consistente e eficaz. Eastwood conseguiu levar o Corvette #81 até à segunda posição final, selando assim mais um pódio merecido para a equipa e coroando uma exibição coletiva notável.

Este resultado significativo permite à equipa ascender à sexta posição na classificação do campeonato LMGT3, ficando a apenas 33 pontos dos líderes. Com três rondas ainda por disputar na temporada de 2025, a equipa da TF Sport e Rui Andrade demonstram um potencial crescente para lutar por um lugar ainda mais elevado na tabela classificativa.

Rui Andrade expressou o seu entusiasmo após a corrida, sublinhando a importância do trabalho em equipa: “Estas últimas semanas foram incríveis. Vencer em Imola e conquistar dois pódios consecutivos no WEC demonstra a força da nossa equipa. O Tom e o Charlie foram fantásticos, e a TF Sport, mais uma vez, proporcionou-nos um carro excelente e uma estratégia perfeita. Esta é a forma ideal de iniciar a pausa de verão, e vamos levar este ímpeto para a segunda metade da temporada.” A sua declaração reflete a confiança e a coesão de um grupo que está claramente a operar no seu melhor nível.

O Campeonato Mundial de Resistência da FIA (FIA WEC) entra agora numa breve pausa de verão, permitindo que equipas e pilotos recarreguem energias. O regresso à ação está agendado para a quinta ronda, que terá lugar no icónico Circuito das Américas, em Austin, Texas, entre 5 e 7 de setembro, prometendo mais emoções e desafios.

A categoria LMGT3, na qual Rui Andrade compete, é uma das mais competitivas do Campeonato Mundial de Resistência da FIA. Caracterizada por automóveis de grande turismo baseados em modelos de produção, esta classe exige não só a velocidade pura dos pilotos, mas também uma gestão impecável do consumo de combustível e dos pneus, bem como uma estratégia de equipa coesa e adaptável às variáveis de uma prova de longa duração. O sucesso contínuo de Andrade e da TF Sport nesta categoria ressalta a sua capacidade de dominar múltiplos aspetos do desporto motorizado de resistência.