Rui Andrade cumpre marco histórico para Angola: primeiro pódio nos GT no WEC

Rui Andrade terminou a sua temporada de estreia na categoria LMGT3 do FIA WEC com um feito histórico, conquistando o primeiro pódio da sua carreira em corridas de GT ao garantir um impressionante P2 nas 8 Horas do Bahrein.

Mais do que uma vitória pessoal, o resultado consagra Rui Andrade como o primeiro angolano a alcançar um pódio no ‘Mundial de GT’, marcando um passo fundamental na sua trajetória internacional no automobilismo.

Após partir da 8ª posição, foi Tom van Rompuy quem deu início à escalada da equipa, impulsionando o Corvette Z06 GT3.R #81 da TF Sport com um bom arranque. Em apenas 20 voltas, o piloto belga avançou para o 2º lugar, antes de passar o bastão para Charlie Eastwood, que logo assumiu a liderança com uma performance impecável nas voltas seguintes.

Ao seu turno, Rui Andrade pegou o volante na sequência, mantendo a frente da corrida com maestria e ampliando a vantagem sobre os perseguidores, até que uma intervenção inoportuna do Safety Car comprometeu a sua posição. No entanto, a perseverança e a habilidade do trio, incluindo o empurrão final de Charlie Eastwood, garantiram a 2ª posição e o primeiro pódio da temporada para a TF Sport.

Esse feito não só marca o primeiro pódio de Rui Andrade num GT, mas também solidifica a sua trajetória no automobilismo internacional, com uma estreia notável no Campeonato de Pilotos de LMGT3, onde finalizou a temporada em 10º lugar.

Rui Andrade, naturalmente, não esconde a satisfação pelo desempenho: “Estou muito feliz por terminar a temporada com esse resultado fantástico e pelo pódio da equipa. Foi um ‘quase’ para nós, já que lideramos grande parte da corrida até a intervenção do safety car.

Mas nunca desistimos, conseguimos retomar a posição e fechar a corrida com um ótimo resultado.

Os meus companheiros de equipa, Charlie e Tom, fizeram um trabalho excecional e agradeço à TF Sport por todo o esforço e apoio. Este é só o começo.”

Com a vista voltada para o futuro, Rui Andrade deixa claro que o que veio até aqui é só o primeiro capítulo de uma carreira que promete ainda mais conquistas.