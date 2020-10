Romain Grosjean: “WEC e Fórmula E são opções. IndyCar não, ovais assustam-me”

Romain Grosjean parece cada vez mais afastado de um lugar na Fórmula 1 em 2021, com as criticas do francês ao VF-20 da Haas a não ajudaram com a sua permanência na equipa de Gene Haas, segundo o chefe de equipa, Guenther Steiner – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

Grosjean tem sido ligado ao Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) com o projeto da Peugeot em 2022, com o piloto francês a explicar que o rumo da sua carreia deve passar pela Europa, e se passar pelos Estados Unidos da América, o campeonato de resistência é uma hipótese e uma possível entrada na IndyCar fica fora de questão.

Ao racefans.net Grosjean afirmou que “o mais provável é ficar na Europa. Na América tens a IndyCar que é um campeonato espetacular, mas não estou tentado a correr em ovais, e até metem-me um pouco de medo, por isso não. Nos Estados Unidos da América também tens o campeonato de resistência, mas acho que no futuro, os hipercarros nas 24h de Le Mans no FIA WEC seria interessante. A Fórmula E também é uma opção porque há bons pilotos e boas equipas por lá”.