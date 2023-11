“Road to Le Mans. The Film”: Como o sonho de Michael Fassbender se tornou realidade | AutoSport

“Road to Le Mans. The Film” é um documentário com 90 minutos que acompanha o percurso da estrela de Hollywood, Michael Fassbender, desde o seu sonho de infância até ao arranque da mais prestigiada corrida de 24 horas do mundo. Na sua aventura com a Porsche até ao 100º aniversário da prova de endurance, o ator germano-irlandês vive uma montanha-russa de emoções – desde os pontos mais altos até aos mais baixos. “Road to Le Mans. The Film” pode ser visto de forma gratuita no canal oficial de YouTube da Porsche, a partir do dia 17 de novembro.

Estugarda. Desde a infância que Michael Fassbender sonhava em ser piloto. Nascido em Heidelberg, o ator de 46 anos dá os primeiros passos rumo à realização desse desejo em 2018. O ator americano Patrick Dempsey, que já correu três vezes em Le Mans ao volante de um Porsche, ajudou-o a estabelecer contacto com a Porsche. Com o apoio do construtor de automóveis desportivos de Estugarda, a estrela de cinema com nomeações para os Óscares aprendeu a conduzir um veículo de competição na Porsche Racing Experience, na Porsche Sports Cup e, por fim, no European Le Mans Series (ELMS). Nestes “campos de treino” é constantemente acompanhado por um “treinador” da Porsche. Desde o início que as câmaras registaram o seu percurso. Os inúmeros fãs do YouTube apoiam-no na série de documentários “Road to Le Mans” e – quando acontecem os inevitáveis contratempos – também são solidários com ele.

“Estávamos ansiosos por partilhar com o mundo o seu percurso no desporto motorizado. Assim, criámos uma série de conteúdos ao redor do sonho do Michael, desde o primeiro segundo”, explica Oliver Hoffmann, Director Marketing Communications na Porsche. “Era óbvio para nós o quão grande e poderoso eram os seus sonhos. Era preciso trabalhar arduamente para os realizar. Apoiámos e acompanhámos o Michael em cada passo. É possível sentir a paixão e a determinação em cada episódio de ‘Road to Le Mans’”.

Fassbender, reconhecido pelos sucessos de bilheteira em filmes como “X-Men” e “Inglourious Basterds”, pôs temporariamente a sua carreira cinematográfica em segundo plano e lançou-se no negócio das corridas de automóvel. “Foi uma viagem de cortar a respiração”, diz Sebastian Borowski, Project Manager of “Road to Le Mans”. “Apesar de, por vezes, ser difícil ter uma câmara constantemente por perto; não importava se o dia tinha sido tranquilo ou um desastre: a disponibilidade do Michael para nos deixar partilhar os seus momentos mais pessoais faz da série aquilo que ela é – um autêntico vislumbre dos bastidores de um percurso especial para a realização de um sonho de infância”.

Contudo, a certa altura, o sonho de Fassbender transformou-se num pesadelo: após três anos de preparação, Michael enfrentou as 24 Horas de Le Mans ao volante do Porsche 911 RSR da Proton Competition em 2022 – e, inadvertidamente, envolveu-se no caos de vários acidentes. Um revés brutal para o ambicioso piloto por hobby. “O resultado da corrida foi extremamente triste para a equipa e especialmente para o Michael, apesar da equipa ter conseguido chegar ao final após longas reparações. Embora tenha sido derrubado, levantou-se de imediato. Rapidamente se tornou claro que ele queria tentar de novo”, recorda Sebastian Borowski. Para além das corridas, a série de conteúdos também continuou a desenvolver-se. A série do YouTube “Road to Le Mans” conquistou cada vez mais fãs e a reação foi sensacional. O trabalho árduo, a superação de contratempos e as emoções positivas após os sucessos – inspirou as pessoas. E para todos nós, a história completa ainda não se tinha revelado”, disse Oliver Hoffmann.

No dia 12 de junho de 2023 – no 100º aniversário das 24 Horas de Le Mans – Michael Fassbender voltou a alinhar na grelha de partida em Sarthe. Em conjunto com os pilotos Richard Lietz, austríaco, e Martin Rump, estónio, Fassbender teve um bom desempenho ao volante do 911 da Proton Competition na clássica prova de 24 horas. “A corrida demonstrou que ele tinha feito progressos incríveis, não só a nível desportivo, mas também a nível mental”, afirmou Sebastian Borowski. Este impressionante progresso tornou-se perceptível: a volta mais rápida de Fassbender ao volante do Porsche 911 RSR com 378 kW (515 CV) foi quase quatro segundos mais rápida do que a sua melhor no ano anterior. Pela primeira vez, o piloto de 46 anos fez uma volta em menos de quatro minutos – uma referência crítica para a categoria GT no circuito com 13,626 quilómetros.

“Ele tinha coragem, tinha um grande sonho e não deixou que os contratempos o parassem”, afirma Oliver Hoffmann. “Foi precisamente isso que tornou o projeto tão fantástico. Felizmente, captámos todos os momentos de paixão desde o primeiro dia e podemos agora oferecer o ‘Road to Le Mans. The Film’ de forma gratuita aos espetadores de todo o mundo. Espero que encorajemos as pessoas a honrar os seus sonhos pessoais e a realizá-los”.

O documentário de 90 minutos acompanha todo o percurso de Michael Fassbender e da Porsche no mundo das corridas de 2018 a 2023. O filme é o culminar da série do YouTube que gerou um total de 100 milhões de visualizações com os seus 33 episódios ao longo de quatro temporadas. “Road to Le Mans. The Film” já pode ser visto no canal.