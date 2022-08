René Rast deixa a Audi para se juntar à BMW | AutoSport

É mais um nome ligado à Audi que deixa a marca para se juntar à BMW. Depois da WRT ter trocado o fabricante e Ingolstadt pela marca bávara, agora é a vez de René Rast. O piloto alemão de 35 anos que está ligado à Audi há vários anos, tendo competido no Endurance, nas corridas de GT, no DTM, na Fórmula E e até no WTCR, a estrela germânica vai trocar de cores.

Com vitórias nas 24 Horas de Spa, 24h de Nürburgring e 24h de Daytona em GT3, bem como a Fórmula E e as 24 Horas de Le Mans LMP1, Rast vai agora para a BMW, certamente com um lugar no projeto LMDh em vista. É um regresso a uma marca que conhece do passado:

“Depois de tantos anos de sucesso na Audi, estou ansioso por um novo desafio”, disse Rast. “Segui o que se tem passado na BMW M Motorsport nos últimos anos e, há muito tempo, dei os meus primeiros passos nas corridas de automóveis na Fórmula BMW. Voltar à BMW agora, quase 20 anos depois, é uma grande história e um passo lógico para mim”.

“Conheço muito bem René Rast do meu tempo na Audi e estou encantado por trabalharmos agora juntos na BMW M Motorsport”, disse Andreas Roos, Director da BMW M Motorsport. “René é um piloto de corridas muito versátil e uma adição fantástica ao nosso pelotão de pilotos. O seu sucesso fala por si. Ele tem sido imediatamente rápido em todos os carros que conduziu até agora. Tem também uma abordagem meticulosa ao seu trabalho, o que sempre me impressionou. Estou confiante que ele será uma grande ajuda para nós em muitas áreas, quer se trate de corridas ou do desenvolvimento dos nossos carros”.