Q&A: Filipe Albuquerque regressa ao WEC com United Autosports

Campeão do Mundo de Resistência LMP2, Campeão do European Le Mans Series e vencedor das 24h de Le Mans em 2020, Filipe Albuquerque terá em 2021 um programa desportivo ao mais alto nível no que aos Campeonatos de Resistência diz respeito: para além do Campeonato Norte Americana de Resistência já confirmado há umas semanas, é agora altura de confirmar a presença, uma vez mais, no Campeonato do Mundo de Resistência LMP2 com a United Autosports. Em equipa que vence, não se mexe, e Filipe Albuquerque volta a juntar-se a Phil Hanson na luta pela revalidação do título, a quem se junta também o jovem piloto Fábio Scherer.

Filipe, que objetivos para 2021?

“Depois do que conseguimos em 2020, não posso ser modesto nos objectivos para 2021: quero revalidar o Título Mundial e quero ser Campeão Norte Americano. Se será tarefa fácil?! Não, não será. Mas as dificuldades e a exigência de trabalho, nunca me assustaram. Estou ciente das condições que tenho em mãos e sei que é possível alcançar estes feitos. É com isso em mente que vou arrancar para 2021”.

Voltas a correr nas 24h de Daytona, que já venceste duas vezes, e as 24h de Le Mans, que ganhaste em 2020, novamente um grande programa…

“Acho que disputar estes dois campeonatos e estas duas provas é o sonho de qualquer piloto de resistência. Não poderia pedir melhor”.

Manténs a tua ligação à United Autosports, pelo quinto ano consecutivo, vais ter ao lado novamente o Phil Hanson e agora também o Fábio Scherer. O que esperas de 2021?

“Espero estar na luta pela revalidação do título. Temos um ótimo carro, o Phil tem evoluído como nunca enquanto piloto e isso viu-se bem na época passada e o Fábio, que agora se junta à estrutura, é um piloto jovem, mas rápido. Acho que temos um conjunto muito forte que vai dar muita luta em pista”.