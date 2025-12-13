Prémios FIA: Ferrari alcança primeiro título Hypercar no Mundial de Endurance
A Ferrari sagrou-se campeã de construtores do FIA World Endurance Championship 2025 na categoria Hypercar, somando 245 pontos numa época marcada pela consistência do 499P. A marca italiana superou Toyota (171 pontos) e Porsche (165 pontos).
A temporada começou invicta nas três primeiras rondas — Lusail, Imola e Spa-Francorchamps —, com a Ferrari a reforçar o estatuto após duas vitórias consecutivas nas 24 Horas de Le Mans nos anos anteriores. Em 2025, a Scuderia celebrou o terceiro triunfo consecutivo em Le Mans, embora pelo carro #83 da AF Corse (que não pontuava), deixando a Porsche com o maior registo pontual na clássica francesa. Após Le Mans, a Ferrari liderava com 172-95 sobre a Toyota.
Após o verão, a Ferrari enfrentou maior oposição: vitórias de Cadillac (São Paulo), Porsche (Austin) e Alpine (Fuji). No corrida final, no Bahrein, três marcas estavam matematicamente na luta, a Ferrari à frente por 39 pontos sobre Porsche e 61 sobre Cadillac, a Toyota venceu a corrida, mas o pódio italiano bastou para o ceptro inaugural nos Hypercar. A época terminou com cinco marcas vencedoras, mas a regularidade da Ferrari sobrepôs-se às vitórias isoladas dos rivais.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI