Prémios FIA: Ferrari alcança primeiro título Hypercar no Mundial de Endurance

A Ferrari sagrou-se campeã de construtores do FIA World Endurance Championship 2025 na categoria Hypercar, somando 245 pontos numa época marcada pela consistência do 499P. A marca italiana superou Toyota (171 pontos) e Porsche (165 pontos).

A temporada começou invicta nas três primeiras rondas — Lusail, Imola e Spa-Francorchamps —, com a Ferrari a reforçar o estatuto após duas vitórias consecutivas nas 24 Horas de Le Mans nos anos anteriores. Em 2025, a Scuderia celebrou o terceiro triunfo consecutivo em Le Mans, embora pelo carro #83 da AF Corse (que não pontuava), deixando a Porsche com o maior registo pontual na clássica francesa. Após Le Mans, a Ferrari liderava com 172-95 sobre a Toyota.

Após o verão, a Ferrari enfrentou maior oposição: vitórias de Cadillac (São Paulo), Porsche (Austin) e Alpine (Fuji). No corrida final, no Bahrein, três marcas estavam matematicamente na luta, a Ferrari à frente por 39 pontos sobre Porsche e 61 sobre Cadillac, a Toyota venceu a corrida, mas o pódio italiano bastou para o ceptro inaugural nos Hypercar. A época terminou com cinco marcas vencedoras, mas a regularidade da Ferrari sobrepôs-se às vitórias isoladas dos rivais.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA