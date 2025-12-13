Prémios FIA: Ferrari #51 tricampeões no WEC, Mundial de Resistência
Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado conquistaram o título de pilotos do FIA World Endurance Championship 2025 na categoria Hypercar, ao volante do Ferrari 499P #51. A tripla italiana assegurou o ceptro com quarto lugar na corrida final, no Bahrein.
A temporada começou com vitória do Ferrari #50 (Fuoco, Nielsen, Molina) no Qatar. A partir de Imola, o trio #51 assumiu a liderança com triunfos consecutivos em Itália e Spa-Francorchamps, ultrapassando os colegas de marca e consolidando a vantagem.
Após Le Mans — onde o #83 da AF Corse (Kubica, Ye, Hanson) venceu, sem pontuar para o campeonato —, o #51 manteve a dianteira, mas enfrentou dificuldades pós-verão: zero pontos em São Paulo e Fuji, e quinto lugar em Austin. No Bahrein, com quatro equipas na luta e 13 pontos de margem sobre o #83, o quarto posto bastou para o título. Ferrari dominou o pódio final: #51 em primeiro, #83 em segundo e #50 em terceiro.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
