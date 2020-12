PORSCHE desenvolve projeto LMDh

A Porsche tem previsto desenvolver um projecto LMDh para a temporada de 2023, e com isso regressar ao Mundial de Endurance e à IMSA, através de equipas suportadas pelo construtor, tendo igualmente pensada a venda de carros a equipas privadas.

Há processo de intenções, mas falta agora saber com que motorização e fornecedor de chassis. É mais uma excelente notícia para o WEC e para Le Mans já que depois de alguns anos de marasmo na disciplina, os astros estão todos a alinhar-se para que a constelação do WEC leve novamente a disciplina para níveis onde já estiveram não há muito tempo.

Para já, o ano do centenário de Le Mans, em 2023, está a ficar com um plantel como há muito não é visto, com a anunciada presença da Toyota, Peugeot, Audi e Porsche. Resta aguardar pelas cenas dos próximos capítulos.