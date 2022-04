Peugeot Sport acelera desenvolvimento do seu hypercar híbrido com Inteligência artificial | AutoSport

A Peugeot Sport formou uma parceria plurianual com a Capgemini, um dos líderes mundiais em matéria de transformação digital, para permitir que a equipa responsável pelo programa Peugeot 9X8, inscrita no Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC), possa apoiar-se em ferramentas digitais de elevado desempenho. Preparando-se para arrancar na disciplina no próximo verão, a equipa Peugeot Sport irá capitalizar a experiência da Capgemini em dados e na aplicação da Inteligência Artificial (IA) para levar ainda mais longe a performance do seu revolucionário Hypercar Híbrido, quer no simulador, quer nas condições reais de corrida. Esta nova parceria incorpora o compromisso assumido por ambas as empresas em matéria de transição energética.

Para engenheiros, pilotos e mecânicos, o conhecimento da viatura no seu todo e a revelação do seu potencial serão aumentados e impulsionados pela utilização conjunta de ferramentas digitais, da Peugeot Sport e da Capgemini. Os novos regulamentos Hypercar do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC) obrigam a um congelamento em termos de hardware num período de quatro anos, pelo que o desenvolvimento de software associado tornar-se-á num elemento-chave em termos de desempenho.

Numa altura em que a Peugeot Sport entra numa fase crucial do desenvolvimento e implementação do seu programa, este apoio tecnológico mostra-se fundamental e atesta a evolução das corridas de automóveis.

Os métodos específicos de cálculo, os algoritmos e a Inteligência Artificial (IA) propostos pela Capgemini irão complementar o software desenvolvido no automobilismo e na indústria automóvel. Esta colaboração permitirá, por exemplo, uma maior afinação do processo de gestão da energia utilizada, tanto em aceleração como em regeneração (limitada pelos regulamentos a 200 kW), constituindo um dos pontos-chave do desempenho e fiabilidade do 9X8 neste campeonato.

Os modelos de série Peugeot irão, depois, beneficiar dos progressos alcançados pelas equipas Peugeot Sport e Capgemini no processo de melhoria do desempenho do Hypercar inscrito no campeonato.

A inteligência artificial traz consigo uma visão disruptiva e perfeitamente adaptada à que presidiu à criação do Peugeot 9X8. Graças à análise,em direto, do comportamento da viatura, mulheres e homens da área de competição contam, agora, com um novo campo de possibilidades: apoio das tecnologias existentes e em rápida mudança no desporto automóvel, busca pela maior performance, antecipação de uma gama muito mais alargada de cenários.

Jean-MarcFinot, Diretor da Peugeot Sport, afirmou: “Estamos particularmente satisfeitos por nos associarmos à Capgemini, líder em tecnologias digitais e especialista em dados e inteligência artificial, para o desenvolvimento e exploração do nosso Peugeot 9X8 Hypercar Hybrid. Cada metro percorrido pelo Peugeot 9X8 na pista ou num simulador será registado, analisado e interpretado, utilizando as ferramentas de elevado desempenho da Capgemini, permitindo complementar e otimizar os dados recolhidos pela equipa. A associação da Peugeot e da Capgemini representa a excelência da tecnologia francesa que brilha a uma escala global. Este desenvolvimento é uma imagem da evolução do Grupo rumo a tornar-se numa Tech Company.”

“Estamos muito satisfeitos por apoiar a Peugeot Sport neste desafio ambicioso, de tornar o Peugeot 9X8 Hypercar Hybridum veículo icónico da sua geração.

Estamos ansiosos por disponibilizar as nossas capacidades de ponta em matéria de análise de dados e inteligência artificial às equipas da Peugeot Sport. Temos como objetivo comum melhorar continuamente a performance do Hypercar de modo a assegurar uma entrada marcante nesta competição”,afirmou Jérôme Siméon, Diretor Executivo da Unidade Estratégica de Negócios da Europa do Sul da Capgemini e Membro do Comité de Gestão Geral do Grupo. “Permite-nos cumpriras nossas ambições e valores comuns para moldar o futuro da mobilidade, através de soluções sustentáveis e inovadoras.”

Totalmente projetado pela Peugeot Sport, em colaboração com o departamento de Estilo e Design da Peugeot, o 9X8 assume-se como um novo conceito aerodinâmico eficiente e radical, que opera com combustível 100% reciclável e utiliza baterias de nova geração, demonstrando o compromisso da marca para com uma mobilidade inovadora e mais sustentável. Como laboratório de investigação ao mais alto nível, o automobilismo e, em particular, as corridas de resistência possibilitam aferir os desafios estratégicos do fabricante.

Com o 9X8, que iniciou os seus testes em pista em dezembro de 2021, a Peugeot pretende acelerar o seu desenvolvimento tecnológico, entre outros, em termos da motorização eletrificada e do sistema de tração integral, com um propósito claro: colocar esta investigação e progresso ao serviço dos condutores dos veículos de série. O 9X8 transporta os valores de Sedução, Emoção e Excelência da Peugeot para as pistas.