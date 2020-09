Peugeot Le Mans Hypercar: “Destacar a performance Peugeot utilizando uma forma que é icónica, elegante e atlética”

Matthias Hossann, é diretor de Design da Peugeot e foi ele o responsável pelos primeiros ‘desenhos’ do que irá ser o novo Peugeot Le Mans HyperCar: “A nova categoria Le Mans Hypercar oferece uma nova e histórica oportunidade de colaboração entre equipas desportivas e de design. Os regulamentos satisfazem plenamente a necessidade e o desejo da Peugeot de encarnar a sua visão do futuro no seu próximo carro de competição: o do carro eletrificado neo-performance.

O aspeto dos carros já não será o resultado de uma otimização puramente técnica no túnel de vento, teremos verdadeiramente o espaço para criar um objeto único e icónico, combinando desempenho e expressividade. Pretendemos aproveitar ao máximo a margem de manobra oferecida e este é um projeto que promete ser muito excitante! Estamos atualmente na fase de conceção preliminar, estudo e conceção.

Trocámos com as equipas do Peugeot Sport conceitos regulamentares para garantir que estamos bem conscientes do que é permitido e do que não é. A continuação do projeto será feita em estreita colaboração entre as duas equipas.

O que são estes primeiros desenhos?

Estes esboços são as primeiras ideias de design, e os elementos mais fortes que queremos trazer para este carro. Esta é uma espécie de pré-projeto, uma fase muito inicial em que estamos ainda à procura do mais distintivo e simbólico design possível. Basicamente as primeiras intenções de desenho para identificar os elementos fortes sobre os quais nos poderemos concentrar. As três garras e as cores são símbolos que gostaríamos de encontrar no nosso Hypercarro. A nossa assinatura luminosa é um dos fortes sinais de identidade presentes nos nossos veículos de produção que queremos ver na corrida”.

Nota-se alguma ligação ao passado…

“Há modelos que são lendários e estamos a tentar recriar os códigos que sempre fizeram parte do estilo desportivo da Peugeot e que queremos trazer para este carro. A ideia desta frente foi trazer o novo logótipo Peugeot Sport, usando as luzes com as três faixas, atrás também existe a nova assinatura luminosa que já se vê nos nossos carros de estrada. Claro que temos que olhar para a eficiência, mas queremos perceber como isso se poderá traduzir nas formas do carro para criar um veículo perfeitamente esculpido e que permita criar uma silhueta icónica”.

O desafio agora passa por misturar o look com a aerodinâmica mantendo ao mesmo tempo as funções de arrefecimento, travões, etc.

O primeiro objetivo deste design passa por destacar a performance Peugeot utilizando uma forma que é icónica mas também elegante, atlética. Este Peugeot HyperCar comporta todos os valores de eficiência e performance que está naturalmente no ADN da Peugeot Sport”.