Peugeot 9X8 estreia decoração de 2026 com homenagem à sigla GTi
A Peugeot Sport apresentou esta quinta-feira, em Paris, a nova decoração dos Peugeot 9X8 n.º 93 e n.º 94, que irão disputar a temporada de 2026 do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC) com uma identidade visual centrada na performance e numa homenagem direta à histórica sigla GTi. O novo visual será visto pela primeira vez em pista na corrida de abertura do campeonato, os 1812 km do Qatar, agendada para 28 de março.
A pintura resulta de uma colaboração entre a Peugeot Design e a Peugeot Sport e assenta num conjunto de grafismos designados “Hypergraphs”, concebidos para traduzir a “linguagem de performance” da marca. Inspirados nas icónicas “garras” da Peugeot, estes elementos surgem em riscas de gradiente que procuram sugerir velocidade e movimento, ao mesmo tempo que remetem para o fluxo contínuo de dados analisados em tempo real num contexto competitivo em que, segundo a equipa, as diferenças entre rivais são mínimas.
De acordo com a descrição da marca, os gradientes procuram representar a dinâmica do 9X8 em pista e, simultaneamente, a importância do tratamento de informação para otimização de performance, numa disciplina altamente dependente de telemetria e análise.
A nova decoração adota branco, preto e vermelho, cores associadas aos modelos Peugeot GTi, com referência explícita ao 205 GTi (1984). O tom Branco Okenite ganha destaque e é apontado como cor de lançamento do futuro Peugeot E-208 GTi, que a marca prepara para introduzir no mercado.
Em junho de 2025, durante as 24 Horas de Le Mans, a Peugeot revelou o E-208 GTi e exibiu na Fanzone um 9X8 de exposição inspirado na temática GTi, iniciativa que a marca refere ter sido bem recebida pelos fãs. Para 2026, esta ligação torna-se oficial na imagem dos protótipos de corrida, numa tentativa de “perpetuar e modernizar” o legado GTi.
