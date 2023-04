Peugeot 9X8 da Lego presta homenagem ao Hypercar antes da estreia em Le Mans | AutoSport

Numa nova ‘proeza’ de engenharia, as equipas de design do Grupo Lego e da Peugeot Sport criaram uma versão de elevada precisão em escala 1:10 do pioneiro hipercarro híbrido 9X8 em formato Lego Technic. Ideal para os fãs das corridas e os amantes da Lego, este novo exemplar da coleção Lego Technic dá vida ao conceito Allure do 9X8, desde a elegante silhueta, até aos detalhes em tom lima da decoração.

A própria transmissão elétrica de sete velocidades do hipercarro de tração às quatro rodas foi fielmente reproduzida à escala neste exemplar, tal como as inéditas portas do carro de competição, a sua mecânica híbrida, a suspensão e o elegante perfil.

São detalhes complementados pelo motor V6 e pelos elementos de iluminação que brilham no escuro, captando, verdadeiramente, as emoções das corridas.

Comentando esta pequena maravilha de 1.775 peças, Kasper René Hansen, Designer no Grupo Lego disse que “as nossas duas marcas juntaram-se para criar um produto que celebra uma nova era nas corridas e na engenharia híbridas. Não foi um feito fácil recriar as formas e os detalhes de um modelo tão elegante, usando os elementos da Lego Technic, mas foi uma honra trabalhar, de uma forma tão criativa, com o Team Peugeot Total Energies neste projeto, sendo que me sinto orgulhoso de, em conjunto, termos sido capazes de construir este hipercarro real no formato Lego Technic”.

Olivier Jansonnie, Diretor Técnico da Peugeot Sport, disse:”A nossa cooperação técnica com o Lego Group teve início em janeiro de 2022, cinco meses antes da apresentarmos o Peugeot 9X8. Foi preciso um ano para desenvolver por completo o projeto com as equipas técnicas e de design, permitindo-nos transpor, diretamente, os detalhes técnicos do Peugeot 9X8 para o modelo da Lego Technic. Foi muito importante, para ambas as marcas, criar uma viatura que fosse o mais realista possível. A Peugeot, a Peugeot Sport e as equipas da Lego tiveram várias reuniões sobre o desenvolvimento dos sistemas de suspensão e híbrido que não podiam ser reproduzidos a partir de fotografias. Agradecemos ao Lego Group por este projeto, estamos muito orgulhosos e impressionados com o resultado, que vai muito além do que poderíamos ter imaginado”.

Quando totalmente construída, esta criação da coleção Lego Technic mede cerca de 13 cm em altura, por 22 cm de largura e 50 cm de comprimento, sendo certo de que irá gerar enormes emoções junto dos fãs das corridas e dos amantes da LEGO®.

A versão em Lego do modelo de competição foi agora desvendada naquela que é a primeira corrida do Campeonato do Mundo FIA de Resistência disputada em Portugal (em Portimão), lado a lado com o modelo real, o mesmo que evolui em pista, em preparação para a sua muito aguardada aparição nas 24 Horas de Le Mans, a realizar nos próximos dias 10 e 11 de junho.

O Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar da coleção Lego Technic estará disponível a partir do dia 1 de maio, podendo ser adquirido nas Lego Stores e através do site www.Lego.com, bem como na Rede de Concessionários Peugeot.