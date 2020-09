Pedro Lamy: “Segundo lugar com Peugeot em Le Mans 2007 marcou muito a minha vida e carreira”

Pedro Lamy ficou este ano, pela primeira vez em muito tempo fora das 24 Horas de Le Mans, mas durante a transmissão do Eurosport teve uma interessante conversa com João Carlos Costa, comentador do canal, onde fez umas revelações interessantes. A primeira delas, que, afinal, poderia ter estado presente nesta prova, pois houve um piloto de LMP2 que se lesionou, e o convite para o substituir foi feito a Lamy.

Quando lhe perguntaram se já arrumou o capacete e as luvas, a resposta foi célere: “Não arrumei, mas tenho consciência que já estou a ‘acalmar’. Tive agora este convite para correr na LMP2, para substituir o piloto que teve acidente mas achei que era muito em cima, tinha que fazer teste, e eu achei que era muito apertado” começou por dizer Lamy. João Carlos costa perguntou-lhe se ficou marcado por não ter conseguido vencer com a Aston Martin em Le Mans: “Sim, por vezes tivemos a corrida nas nossas mãos e foi frustrante, pois acontecia quase sempre alguma coisa. Já venci Le Mans na GTE Am, e eventualmente teria vencido segunda e terceira, várias vezes ao longo dos anos estivemos sempre competitivos, a equipa teve pódios, mas por uma razão ou por outra, normalmente sempre pela mesma, não a conseguimos vencer. Sempre que penso nisso dói um bocadinho, mas mas fomos Campeões do Mundo, conseguimos vencer o campeonato, foi muito positivo em 2017 vencermos, muitas tivemos muitas vitórias ao longo destes anos, só tenho e recordações boas, mas ficou um gostinho amargo de não termos conseguido vencer Le Mans”, disse Pedro Lamy que quando João Carlos Costa o desafiou para dizer qual o momento

que destacaria da sua longa carreira em Le Mans, Lamy confessou que “o resultado com a Peugeot no primeiro ano foi um momento

que marcou muito a minha vida e a minha carreira, pois nós não esperávamos terminar a corrida e de repente estávamos no pódio. Em todas as simulações que tivemos houve sempre montes de problemas e quando chegámos à corrida conseguimos terminar no segundo lugar. Sentimos que foi uma vitória de todos nós e penso que tenha sido um momento alto. Mas tive muitos momentos altos, a vitória em 2012 também foi

muito positiva, gratificante (com a Larbre na Categoria GTE Am).

Pedro Lamy revelou ainda que de todos os seus colegas de equipa que teve, há dois com quem teve sempre uma melhor relação, Stéphane Sarrazin e Matthias Lauda: “fora do carro sempre tivemos ligação muito próxima, mas em termos desportivos houve também outros, Sébastien Bourdais, Simon Pagenaud…”. Por fim, João Carlos Costa questionou-o sobre o que sentiu quando Olivier Quesnel o deixou de fora de um stint, em 2011, escolhendo outro piloto, e Lamy não se esquivou “Na altura foi difícil, não compreendi bem, pois tinha andado com pneus mais duros no início da corrida quando a pista estava a ficar mais fria, e a minha média de voltas não teria sido tão boa quanto a doutro piloto, noutro carro. Foi um pouco injusto, na altura fiquei triste e custou um bocadinho, mas mas faz parte”, disse Lamy, que teve adeptos a dizer via Twitter que Le Mans sem Lamy não é a mesmo coisa. Tal e qual. Mas temos bons sucessores.