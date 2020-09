O futuro está aí: Endurance com os mesmo carros em Daytona e Le Mans

A ACO e a IMSA finalizaram os novos regulamentos LMDh previstos para ver a luz do dia em 2022. Numa conferência de imprensa conjunta, os presidentes da IMSA, John Doonan e da ACO, Pierre Fillon, revelaram os regulamentos. Assim, ficou a saber-se que os LMDh vão ter um peso mínimo de 1030 kg, combinado com uma potência máxima de 500 kW (670 cv). Os carros terão um comprimento máximo de 5100 mm, uma distância entre eixos comum de 3150 mm e uma largura máxima de 2000 mm. Por fim, um rácio de downforce/drag /força descendente/arrasto) de 4:1. A carroçaria é livre, os designers terão toda a liberdade (que os respetivos departamentos técnicos lhes derem) mas a personalização na parte inferior da carroçaria já é restrita.

Para o grupo moto-propulsor, a potência máxima combinada foi fixada em 500 kW (670 cv), com uma potência mínima de pico do motor de 470 kW. O motor elétrico será fornecido pela Bosch. O sistema híbrido e do grupo moto-propulsor foi desenvolvido em conjunto pela Bosch, Williams Advanced Engineering e Xtrac.

Os futuros LMDh vão basear-se nos quatro chassis LMP2 existentes, Oreca, Dallara, Multimatic e Ligier

O regulamento refere que o parte principal do carro, chamemos-lhe ‘coluna vertebral’, incluindo a caixa de velocidades Xtrac, custará cerca de 345.000 euros, com o sistema híbrido completo, desenvolvido pela Williams Advanced Engineering, a custar menos de 300.000 euros.

Assim, no total, ACO e IMSA estimam um preço total para o carro à volta dos milhão de euros.

A nova categoria LMDh está prevista ver a luz do dia em 2022, mas a atual pandemia de Covid-19 pode’ obrigar’ ao seu adiamento para 2023 e isso é algo que de momento está em equação.

Seja como for, isto são notícias muito positivas para as corridas de endurance, que têm agora pela frente um caminho tangível. Por outro lado é também da maior importância a colaboração entre a IMSA e a ACO, pois poder ter os mesmos carros a correr em Daytona e Le Mans é algo que os fabricantes veem com muito bons olhos, isto para não falar dos adeptos…