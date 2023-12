MOMENTOS DO ANO: O ‘até já’ de Félix da Costa ao WEC | AutoSport

A terminar o mês de outubro, António Félix da Costa confirmou que não irá correr no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) em 2024. O piloto português, que vinha a competir na Fórmula E e no WEC em simultâneo, com o beneplácito da Porsche, terá de se focar apenas no campeonato do mundo de monolugares elétricos.

António Félix da Costa anunciou a pausa no mundial de resistência, estando ao volante do Porsche 963 pela última vez nas 8 Horas do Barém para se concentrar totalmente no projeto da equipa oficial da Porsche no Campeonato do Mundo de Fórmula E.Na altura deste anúncio, Félix da Costa afirmou que “o meu sonho era ganhar as 24 horas de Le Mans à geral, infelizmente, por agora, este desejo vai ter de ficar na gaveta. Não é um adeus definitivo, é um até já, voltarei para concretizar este meu sonho. Por agora vou-me focar na Fórmula E e em lutar pelo título de pilotos e apoiar a Porsche a 100% neste campeonato”.