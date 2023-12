Momentos do ano: LMP2 fora do WEC | AutoSport

Durante algumas +epocas foram a alma das corridas de resistência, mas em junho veio a confirmação que os LMP2 não vão correr no WEC nas próximas épocas.

Os protótipos secundários, que durante alguns anos foram o garante da competitividade e do espetáculo no WEC vão agora ficar-se pelo ELMS e ALMS, onde continuarão a ser a categoria principal. No entanto, ficarão reservadas 15 vagas para LMP2 nas 24h de Le Mans. O interesse redobrado nos Hypercar, catergoria que vai ter 19 carros para o próximo ano, faz com as 37 vagas para o WEC fiquem apenas para a classe principal e para os LMGT3, com os LMP2 a terem de ficar para as competições regionais, apesar da presença garantida em Le Mans.

O presidente da ACO, Pierre Fillon, comentou: “É uma categoria muito importante para nós, mas temos de tomar decisões. É por isso que haverá pelo menos 15 lugares para carros LMP2 em Le Mans.”

O chefe do WEC, Frederic Lequien, acrescentou que a mudança significará mais lugares na grelha em Le Mans para os carros LMP2 que correm no European Le Mans Series.