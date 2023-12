Momentos do ano: Ferrari faz pole e pódio na sua primeira corrida no WEC | AutoSport

2023 foi o ano da grande mudança no WEC. Apesar da regulamentação Hypercar estar em vigor desde 2021, foi apenas neste ano que vimo um salto quantitativo e qualitativo no campeonato. A entrada em cena dos BMW M Hybrid V8, dos Cadillac V-Series.R e dos Porsche 963, todos LMDh, vei trazer mais cor a um pelotão que já tinha a Toyota (GR010 Hybrid). Do lado dos LMH foi tempo de vermos em ação o Vanwall Vandervell 680 e o Ferrari 499P. E foi este último que se destacou durante a época, conseguindo inclusive vencer as 24h de Le Mans.

Na primeira jornada do ano, em Sebring, o favoritismo caía claramente para a Toyota, a Ferrari mostrou que estava bem preparada. A Ferrari fez a pole na sua primeira qualificação e na corrida, acabou no pódio num primeiro fim de semana de grande nível.

O resultado das 1000 Milhas de Sebring na classe Hypercar, prova inaugural da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), foi marcado fortemente pelos acontecimentos na primeira hora de corrida. Num período de Safety Car, por acidente de Luis Perez Companc no Ferrari 488 GTE Evo #83, apenas com cinco voltas concluídas ao traçado norte-americano a Ferrari AF Corse chamou os dois Ferrari 499P ao muro das boxes – quando o #50 tinha mantido o primeiro posto – permitindo que os dois Toyota GR010 HYBRID passassem para a liderança do pelotão. Desde aí, e até ao final da prova inaugural da temporada, os nipónicos passaram a dominar a corrida, com trocas na liderança entre os dois carros e a Ferrari a tentar alcançá-los. No final das 1000 milhas, foi o Toyota #8 (Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryō Hirakawa) que triunfou, seguido do #7 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/José María López), mas foi a luta pelo terceiro posto que ainda manteve a emoção. O Ferrari #50 (Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen) conseguiu segurar o terceiro posto sobre o Cadillac V-Series.R #2 (Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook), depois de ter recuperado de um ‘drive-through’ e uma paragem adicional de cinco segundos para uma infração durante o reinício após uma fase de Safety Car e outra durante uma paragem nas boxes. Para Ferrari #51, uma colisão quando Alessandro Pier Guidi estava ao volante, causou um furo e danos na parte inferior da carroçaria e na carroçaria ao regressar às boxes, com o pneu irremediavelmente danificado, terminando no sétimo posto da classificação.