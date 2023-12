Mick Schumacher: WEC mais para puristas | AutoSport

Mick Schumacher ainda não teve contacto com o paddock do WEC, mas do que lhe foi dito, acredita tratar-se de um desporto mais frequentado por puristas, que olham para a corrida e não para o “show”. No teste da Alpine em Portimão, o piloto alemão diz estar entusiasmado por encontrar esta nova realidade.

Schumacher dá os primeiros passos no mundo da resistência, mas olha para este novo capítulo com motivação. O WEC tem uma base de fãs diferente e o jovem alemão entende que este é um campeonato onde os pilotos são mais valorizados:

“Do que me foi dito, este é um ambiente mais para puristas. Os fãs vêm as corridas para ver as corridas e não para o espetáculo em si. A F1, como está na moda, recebe muitas pessoas que estão mais interessadas em outras coisas que não a competição, como os eventos paralelos à corrida. Ambas são apelativas, à sua maneira. A F1 será sempre o pináculo do automobilismo e as corridas são especiais. Se for à F1 pelas corridas, vai adorar. Mas acho que no Endurance temos os fãs hardcore que ficam na pista durante 24h, a dormirem nos sacos-cama. Eu pessoalmente acho que seria incapaz de ver uma corrida por 24h, mas consigo ver-me a pilotar numa corrida de 24h. As pessoas talvez consigam respeitar e entender mais o porquê de estarmos na competição”.