Mick Schumacher após teste com o LMDh da Alpine: “desafio completamente diferente” | AutoSport

Mick Schumacher tenta regressar aos comandos de um monolugar de Fórmula 1 na próxima temporada como piloto principal, mas as hipóteses são baixas e o piloto alemão pode ter de pensar numa outra saída para a sua carreira. Parece existir o interesse da Alpine para colocar Schumacher no novo LMDh francês que competirá no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA em 2024.

Mick Schumacher testou o protótipo da Alpine em Jerez de la Frontera na semana passada e em declarações à Sky Deutschland explicou que foi “uma sensação completamente diferente. Um pouco claustrofóbico no início, mas habituamo-nos relativamente rápido. E é claro que é uma abordagem de corrida completamente diferente porque você há partilha do carro”. Ainda não é certo que o alemão possa fazer parte da tripulação da estrutura, mas este salientou que “é claro que é emocionante, de certa forma. E o carro tem que durar 24 horas e é um desafio completamente diferente”.

Sobre o seu futuro, Mick Schumacher admitiu em Austin que no final do Grande Prémio dos EUA de Fórmula 1 vai analisar e “esperamos ter algumas opções”.

Foto: DPPI/Alpine