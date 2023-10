McLaren confirma intenção de competir no WEC com a United Autosports | AutoSport

A McLaren confirmou a intenção de competir no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) a partir da temporada de 2024, com o fornecimento de dois carros do modelo 720S GT3 EVO para a equipa United Autosports na nova classe LMGT3, estando agora pendente a aprovação pela organização do campeonato.

Uma vez que o Automobile Club de l’Ouest (ACO) confirmou que serão apenas admitidos dois carros de cada construtor na nova classe LMGT3 do WEC a partir da próxima temporada, dando prioridade aos construtores que competem na Hypercar, fica pendente a intenção da marca britânica e da equipa cliente.

Durante o ano em que celebra o seu 60º aniversário, a McLaren apresenta o projeto conjunto com a United Autosport para o regresso às 24 Horas de Le Mans, 26 anos depois da última vez que o fez.

Para além da sua vitória nas 24 Horas de Le Mans de 1995 com o F1 GTR, muitos outros carros foram fornecidos a equipas de clientes. Em 1997, um F1 GTR da GTC Competition na especificação Longtail venceu a classe GT1 em Le Mans.

A United Autosports é a equipa onde compete Filipe Albuquerque no WEC, na classe LMP2, e estabeleceu-se como uma das equipas mais respeitadas desde a sua formação em 2010. A sua participação no Campeonato do Mundo em 2024 só pode acontecer se for aprovado o projeto com a McLaren, uma vez que a classe onde atualmente competem vai deixar de acompanhar o WEC, ficando-se pelo ELMS e ALMS – organizados pelo ACO – onde continuarão a ser a categoria principal. No entanto, ficarão reservadas 15 vagas para LMP2 nas 24h de Le Mans.

Michael Leiters, CEO, McLaren Automotive disse que “o desporto motorizado continua a ser uma parte fundamental da estratégia futura da McLaren e há muito que vemos o WEC como uma opção natural para demonstrar as capacidades dos nossos carros. Isto inclui um regresso às 24 Horas de Le Mans, que é uma parte intrínseca do nosso sucesso duradouro no desporto motorizado e, em particular o ‘Triple Crown’, que é único para a McLaren como fabricante de supercarros e construtor de carros de corrida. Selecionamos a United Autosports, que sentimos partilhar a nossa paixão pelas corridas de GT de resistência, bem como pela marca McLaren e que, tal como a McLaren, tem uma história de sucesso no desporto automóvel”.