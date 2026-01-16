Logan Sargeant confirmado como piloto da Ford no WEC Hypercar em 2027

O antigo piloto da Williams na Fórmula 1, Logan Sargeant, regressará à competição de elite ao integrar a equipa da Ford no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) na classe Hypercar, em 2027.

Cerca de 18 meses após a sua saída da Fórmula 1, foi confirmado o próximo passo na carreira de Logan Sargeant. O piloto norte-americano, de 25 anos, foi anunciado como um dos pilotos oficiais da Ford para o regresso da marca às corridas de resistência.

Sargeant fará equipa com Mike Rockenfeller e Sebastian Priaulx. Esta confirmação surge na sequência de testes realizados pelo piloto, nomeadamente a sua participação no teste de rookies do WEC no Barhein, em novembro, e aparições na classe LMP2 do campeonato IMSA SportsCar no ano passado.

Aposta na “garra americana” para Le Mans

A escolha de Sargeant reflete a estratégia da Ford em combinar experiência técnica com identidade nacional. Dan Sayers, Gestor do Programa Ford Racing Hypercar, destacou as mais-valias do piloto: “O Logan traz um nível de sofisticação técnica e uma experiência em elevada carga aerodinâmica (high-downforce) que são vitais para um programa desta escala.”

Sayers sublinhou ainda o peso histórico desta contratação, invocando a memória da vitória da marca em 1967: “Ter um americano de volta a um Ford em Le Mans parece o passo correto. É uma homenagem a gigantes como Dan Gurney e A.J. Foyt, que mostraram ao mundo em 1967 o que acontece quando a garra americana encontra a ambição global”.

O percurso na Fórmula 1 e o apoio de Vowles

A entrada no WEC marca um novo capítulo para Sargeant após a sua passagem pela Fórmula 1 com a Williams. O piloto disputou 36 Grandes Prémios entre 2023 e 2024, tendo somado um ponto na sua temporada de estreia.

Apesar de ter garantido o lugar para 2024, Sargeant enfrentou uma pressão crescente ao longo da época, acabando por ser substituído pelo argentino Franco Colapinto nas últimas nove rondas do campeonato. Não obstante o desfecho, James Vowles, chefe de equipa da Williams, manteve o apoio público ao piloto, declarando acreditar que o americano tem “absolutamente a capacidade de ser campeão em muitas outras categorias”.

A oficialização da parceria entre Sargeant e a Ford ocorreu durante um evento em Detroit, realizado nesta quinta-feira.