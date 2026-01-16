Logan Sargeant confirmado como piloto da Ford no WEC Hypercar em 2027
O antigo piloto da Williams na Fórmula 1, Logan Sargeant, regressará à competição de elite ao integrar a equipa da Ford no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) na classe Hypercar, em 2027.
Cerca de 18 meses após a sua saída da Fórmula 1, foi confirmado o próximo passo na carreira de Logan Sargeant. O piloto norte-americano, de 25 anos, foi anunciado como um dos pilotos oficiais da Ford para o regresso da marca às corridas de resistência.
Sargeant fará equipa com Mike Rockenfeller e Sebastian Priaulx. Esta confirmação surge na sequência de testes realizados pelo piloto, nomeadamente a sua participação no teste de rookies do WEC no Barhein, em novembro, e aparições na classe LMP2 do campeonato IMSA SportsCar no ano passado.
Aposta na “garra americana” para Le Mans
A escolha de Sargeant reflete a estratégia da Ford em combinar experiência técnica com identidade nacional. Dan Sayers, Gestor do Programa Ford Racing Hypercar, destacou as mais-valias do piloto: “O Logan traz um nível de sofisticação técnica e uma experiência em elevada carga aerodinâmica (high-downforce) que são vitais para um programa desta escala.”
Sayers sublinhou ainda o peso histórico desta contratação, invocando a memória da vitória da marca em 1967: “Ter um americano de volta a um Ford em Le Mans parece o passo correto. É uma homenagem a gigantes como Dan Gurney e A.J. Foyt, que mostraram ao mundo em 1967 o que acontece quando a garra americana encontra a ambição global”.
O percurso na Fórmula 1 e o apoio de Vowles
A entrada no WEC marca um novo capítulo para Sargeant após a sua passagem pela Fórmula 1 com a Williams. O piloto disputou 36 Grandes Prémios entre 2023 e 2024, tendo somado um ponto na sua temporada de estreia.
Apesar de ter garantido o lugar para 2024, Sargeant enfrentou uma pressão crescente ao longo da época, acabando por ser substituído pelo argentino Franco Colapinto nas últimas nove rondas do campeonato. Não obstante o desfecho, James Vowles, chefe de equipa da Williams, manteve o apoio público ao piloto, declarando acreditar que o americano tem “absolutamente a capacidade de ser campeão em muitas outras categorias”.
A oficialização da parceria entre Sargeant e a Ford ocorreu durante um evento em Detroit, realizado nesta quinta-feira.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-