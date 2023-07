LMDh da Lamborghini será apresentado amanhã | AutoSport

A Automobili Lamborghini vai apresentar o seu novo protótipo de competição LMDh no ‘Festival of Speed’ em Goodwood já amanhã, sendo possível ainda hoje ver um pouco da máquina. O novo protótipo está preparado para competir nas mais importantes corridas de resistência do mundo: a classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA de 2024, incluindo as 24 Horas de Le Mans; e na classe GTP do WeatherTech Sports Car Campionship da IMSA, que inclui as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring.

A Lamborghini deu já a conhecer um pouco do seu LMDh através de um pequeno vídeo publicado nas suas redes sociais, estando a apresentação oficial marcada para amanhã em Goodwood às 9h30, hora em Portugal continental.