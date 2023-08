LMDh da Lamborghini em testes em Imola | AutoSport

A Lamborghini iniciou hoje um programa de testes com o SC63, o seu LMDh que a partir de 2024 irá competir no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e no WeatherTech Sportscar Championship da IMSA. A Iron Lynx será a estrutura responsável por colocar os carros em pista.

O LMdh, equipado com um motor V8, 3,8L Twin Turbo, iniciou hoje um programa de teste no circuito italiano de Imola, com Andrea Caldarelli ao volante, depois de ter sido apresentado oficialmente em julho no ‘Goodwood Festival of Speed’.

Lamborghini SC63 LMDH meets the track for the first time pic.twitter.com/3c7f62o1vg — CRV5 (@cliffffffff02) August 10, 2023

Sem qualquer decoração no carro, a Lamborghini e a Iron Lynx continuarão a testar o protótipo nos próximos dias, podendo Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat também passarem pelos comandos do SC63, enquanto Romain Grosjean não deverá poder juntar-se ao novos companheiros de equipa por ter outros compromissos nos EUA.