Le Mans: Quem será o piloto escolhido para o terceiro carro da Porsche?

A Porsche está a finalizar o alinhamento de pilotos para um terceiro carro nas 24 Horas de Le Mans, restando um lugar ao lado de Felipe Nasr e Nick Tandy. Quem será o escolhido?

A equipa garantiu a inscrição extra ao vencer o título GTP no IMSA e a dupla que corre no campeonato americano precisa da companhia de um piloto para a mítica prova francesa. Apesar do número de pilotos nos projetos LMDh ter sido reduzido este ano, não faltam candidatos ao lugar.

Julien Andlauer foi promovido a piloto de fábrica, enquanto André Lotterer, Dane Cameron e Frédéric Makowiecki deixaram o programa 963. Andlauer será parceiro de Michael Christensen no Porsche 963 n.º 5, enquanto Laurens Vanthoor e Kévin Estre conduzirão o carro n.º 6. Para as 24 Horas de Le Mans, Mathieu Jaminet juntar-se-á a Andlauer e Christensen, enquanto Matt Campbell fará equipa com Vanthoor e Estre. Felipe Nasr e Nick Tandy, que competem no IMSA, necessitam de um colega de equipa para correr no Circuito de la Sarthe.

Foto: Porsche

Quem são os pilotos que podem assumir o lugar?

Subtraindo os pilotos que já estão colocados nos três carros da Porsche, eis a lista de pilotos oficiais da marca que poderão ser escolhidos.

Romain Dumas (FRA)

António Félix da Costa (POR)

Richard Lietz (AUT)

Nico Müller (SUI)

Thomas Preining (AUT)

Pascal Wehrlein (GER)

Desta lista, Thomas Preining e Richard Lietz são pilotos muito ligados aos GT, pelo que seriam, pela lógica, as últimas opções, olhando à lista. Romain Dumas já não é um nome tão forte (tendo estado ligado ao projeto Glickenhaus, não correu em Le Mans em 2024 colocando fim a uma série de 23 participações consecutivas) olhando para os três pilotos que sobram: Félix da Costa, Nico Muller e Pascal Wehrlein.

Se olharmos à experiência apenas, Félix da Costa teria de ser a escolha. O português tem seis participações em Le Mans, duas em GT e quatro em protótipos, uma delas com o 963, pela JOTA (com quase uma época feita aos comandos do LMDh alemão). Conseguiu um segundo lugar em 2020 e uma vitória em 2022 (ambas em LMP2) e é de longe o piloto com mais conhecimento de causa.

Nico Muller tem três participações nas 24h de Le Mans, uma em LMP2 e duas nos Hypercars, pela Peugeot. Seria também uma boa hipótese para o lugar, mas fica a perder para AFC ao nível da experiência e do palmarés.

Por fim, Pascal Werhlein, que tem apenas uma prova de endurance feita, as 24h de Daytona de 2025, com uma carreira feita nos GT e monolugares. Olhando às três opções, Werhlein deveria ser a menos forte.

Foto :Brandon Badraoui

Quem está mais perto de conseguir o lugar?

O chefe do desporto automóvel, Thomas Laudenbach, deu a entender que um dos pilotos de Fórmula E da Porsche poderia ser selecionado, com o atual campeão da FE, Pascal Wehrlein, a surgir como o principal candidato após a sua estreia no protótipo nas Rolex 24.

“Não temos problemas com os pilotos”, afirmou Laudenbach em declarações ao Sportscar 365. “Por exemplo, temos pilotos de Fórmula E, alguns já fizeram corridas de resistência. Temos muitos outros pilotos de GT competentes, por isso penso que temos escolhas suficientes para fazer com que, se isso acontecer, tenhamos um terceiro carro competitivo.”

Vettel ainda conta?

Sebastian Vettel foi também referido como possibilidade, tendo testado o Porsche 963 no ano passado. Quando questionado sobre se o tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel está fora da equação, Laudenbach disse: “Não sei”. Uma vez que o cenário não está afastado, ainda poderemos ver Vettel em Le Mans, mas a acontecer, o alemão teria de regressar às pistas o quanto antes, para recuperar ritmo e se familiarizar mais com a máquina alemã.

Foto: Brandon Badraoui

Mais alguma vaga em aberto para pilotos Porsche?

A Proton Competition aguarda uma decisão do ACO sobre a possibilidade de receber um segundo Hypercar para Le Mans, juntamente com o seu Porsche 963 do WEC para toda a temporada. O chefe da equipa, Christian Ried, deu a entender que, se a decisão for concedida, a equipa irá provavelmente adquirir um terceiro 963, uma vez que o seu carro sediado nos EUA está comprometido com a IMSA Endurance Cup, incluindo as Seis Horas de Sahlen’s The Glen.

O chefe da Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, afirmou que o fornecimento de outro carro depende de vários fatores para além da disponibilidade. Entretanto, o número total de Hypercars que cada fabricante pode colocar em campo ainda não é claro, com a Cadillac a apontar para quatro participações.

Se a Proton conseguir ter mais um 963 em pista, talvez haja lugar para mais pilotos da estrutura Porsche.