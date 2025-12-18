Le Mans: Ponte Dunlop vai mudar de nome

A histórica ponte Dunlop do Circuito de la Sarthe, um dos símbolos mais reconhecidos das 24 Horas de Le Mans desde a primeira edição da prova, em 1923, vai mudar de nome a partir de 2026, na sequência de uma alteração profunda no panorama empresarial da indústria de pneus.

De acordo com o jornal francês Ouest-France, a emblemática ponte deixará de ostentar a designação Dunlop e passará a estar associada à marca Goodyear. Esta mudança resulta diretamente da venda da marca Dunlop pela Goodyear ao grupo japonês Sumitomo Rubber Industries, concluída no início deste ano por um valor estimado de 701 milhões de dólares. O negócio abrange os direitos da marca na Europa, América do Norte e Oceânia.

A Dunlop teve uma presença histórica nas 24 Horas de Le Mans enquanto fornecedora de pneus, papel que manteve até à década de 2010. Em 2020, os pneus de competição passaram a ser comercializados sob a marca Goodyear, que se tornou fornecedora exclusiva da categoria LMP2 e, mais tarde, da LMGT3, aquando da sua introdução em 2023.

Ainda não é claro se a Chicane Dunlop, outro ponto icónico do traçado, seguirá o mesmo caminho, ou se poderá adotar uma designação ligada ao novo museu de Le Mans, cuja abertura está prevista nas imediações dessa zona do circuito.

A aquisição da Dunlop pela Sumitomo terá também impacto noutras competições de resistência. Um dos exemplos referidos é a equipa Falken Motorsports, que deverá abandonar as suas cores tradicionais nas provas da Nürburgring Langstrecken-Serie e das 24 Horas de Nürburgring, passando a competir sob a identidade Dunlop.