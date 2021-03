Le Mans: Paul di Resta vai defender o troféu conquistado

Paul di Resta vai voltar a Le Mans este ano com a United AutoSports. O piloto que assumiu o desafio da Peugeot, irá poder defender o seu título conquistado com Filipe Albuquerque e Phil Hanson.

Enquanto Albuquerque e Hanson continuarão a correr juntos, este ano com a companhia de Fábio Scherer, o escocês irá ser inserido numa nova tripulação, este ano com a United a ter três carros na prova francesa.

A United Autosports terá três Orecas em Le Mans este ano, embora a equipa tenha acumulado um total de cinco convites automáticos para a corrida.

Estes foram ganhos através da sua vitória na classe LMP2 em 2020, dos seus títulos ELMS em LMP2 e LMP3, terminando em segundo lugar em ELMS LMP2 e do seu recente triunfo na categoria ALMS em LMP3.

No entanto, apenas um máximo de dois convites automáticos pode ser utilizado, independentemente de quantos são ganhos por uma única organização. O nº 23 e o nº 32 da United cobrem as entradas automáticas da equipa, enquanto o nº 22 ocupa um lugar na grelha devido ao seu estatuto de concorrente do WEC para a época completa.

“É uma grande notícia anunciar que vamos voltar às 24 Horas de Le Mans de 2021. É bom voltar a fazer parte dessa viagem e tentar manter a vitória que obtivemos com Phil e Filipe no ano passado. Este ano é obviamente um cenário diferente, mas será interessante ver como corre com os meus novos companheiros de equipa quando forem anunciados. Penso que é bom que o ACO tenha agido cedo com a alteração da data da corrida para permitir que as pessoas se preparem. A classe LMP2 parece muito forte mais uma vez e Le Mans é a melhor corrida do mundo. Até lá, vou fazer o máximo que puder para me integrar novamente na equipa e com os meus novos companheiros de equipa. Agradeço realmente os esforços de Richard [Dean] e Zak [Brown] por me trazerem de volta à equipa” disse Paul di Resta.