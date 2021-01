Le Mans: Kevin Magnussen entusiasmado com a ideia de correr a prova francesa

Kevin Magnussen vai começar um novo capítulo da sua carreira, iniciando-se nas provas de resistências nos Estados Unidos, mas o dinamarquês já olha para um regresso à Europa.

Magnussen irá ter o seu batismo de fogo, nas 24h de Daytona, já no final deste mês, onde competirá pela Chip Ganassi. No entanto a Auto Hebdo lançou uma lista de potenciais candidatos para os lugares na Peugeot, que irá regressar ao WEC e o nome do agora ex-piloto de F1 consta nessa lista. Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen, Loïc Duval, Paul di Resta e Gustavo Menezes são referidos nesta lista.

“Depois da época 2021, terei de ver o que acontece – se quero ficar nos EUA ou voltar para a Europa”, disse Magnussen ao jornal dinamarquês BT. “Estão a acontecer coisas excitantes em Le Mans, onde há muitos rumores de novas equipas de fábrica a entrar”.

Magnussen pode ser assim uma das hipóteses para estar em Le Mans em breve. Quanto à lista avançada, nota-se que apesar de serem referidos, António Félix da Costa e Filipe Albuquerque não são tidos como opções. Não deixa de ser estranho pois estamos a falar de depois pilotos ligados ao grupo PSA e curiosamente dois dos melhores nos LMP2 em 2020. Albuquerque já é sem dúvida um dos melhores do mundo na resistência e já tem experiência nos LMP1, pois foi piloto Audi. Já Félix da Costa tem demonstrado uma regularidade impressionante desde que começou no endurance. Assim descartar os dois pilotos dos planos da marca parece algo rebuscado.