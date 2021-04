Le Mans: Kevin e Jan Magnussen confirmados no #49 da High Class Racing

O sonho de pai e filho será realizado este ano. Kevin Magnussen e o seu pai Jan vão correr juntos nas 24h de Le Mans no Oreca LMP2 #49 da High Class Racing com Anders Fjordbach, num alinhamento 100% dinamarquês.

Magnussen Pai já tinha sido confirmado para a temporada completa do WEC com a equipa, mas a mudança permite a realização de um desejo antigo de Jan para correr ao lado do seu filho numa corrida significativa.

Kevin Magnussen mudou-se para o endurance esta temporada com um acordo para correr na Ganassi no IMSA Weathertech Sportscar Championship, o 2021 Le Mans 24 Hours será a sua estreia na grande corrida, ele que será piloto oficial Peugeot de 2022 em diante.