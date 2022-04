Le Mans: Jenson Button quer voltar | AutoSport

Jenson Button admitiu que gostava de voltar a Le Mans. O campeão de F1 já experimentou as sensações de La Sarthe e gostava de voltar lá, mas admitiu que teria de ser com as condições adequadas. Button competiu na SMP Racing, com o chassis BR Engineering BR1 na classe LMP1. A corrida terminou mais cedo para Button e os seus colegas de equipa, mas o britânico, que este ano se vai estrear no Rallycross, quer voltar ao endurance:

“Adoraria fazê-lo novamente na situação certa”, disse Button à BBC. “É um pouco complicado porque com Le Mans, a quantidade de tempo que vai para os testes e o trabalho do simulador é enorme. Também trabalho com a Lotus muito de perto, por isso trabalhar com outro fabricante em Le Mans está fora de questão. Estou a pressionar a Lotus tanto quanto posso para me envolver nas corridas de GT. Eles têm um carro GT4 que estão a produzir este ano, por isso talvez eu faça algumas corridas de GT4 nesse tipo de corridas por diversão nos Estados Unidos. Vamos esperar para ver. É uma atmosfera muito fixe, eu gosto mesmo de Le Mans”.