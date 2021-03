Le Mans: Já é conhecida a lista de inscritos

A lista de inscritos com 62 carros para as 24 Horas de Le Mans 2021 foi divulgada pelos organizadores da corrida, o ACO.

A lista inclui as 33 inscrições para a temporada completa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA de 2021, mais algumas equipas que utilizam os seus convites automáticos através do sucesso das corridas em 2020 e, no caso da série ALMS, no início de 2021.

Será a primeira vez que os LMH irão percorrer a pista francesa de La Sarthe com cinco carros inscritos na categoria principal. Toyota (dois carros), Alpine e Glickenhaus (dois carros) são as marcas representadas.

Em LMP2 teremos 25 carros. A juntarem-se aos 11 carros da temporada completa do WEC, estão os carros convidados automaticamente como os da United Autosports (x 2), G-Drive Racing e PR1 Mathiesen além de outras inscrições dadas pelo ACO. É aqui que estará a representação lusa com Filipe Albuquerque (United Autosports) e António Félix da Costa (JOTA), já repetentes sendo que ambos lutaram pela vitória à classe no ano passado e o estreante Rui Andrade, piloto luso-angolano.

Em LMGTE teremos sete carros a representar três marcas (Ferrari, Chevrolet e Porsche) e em LMGTE AM teremos uma grelha com 24 carros.

Lista completa AQUI